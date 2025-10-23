HISTÓRIA

Irmãos rivais, marcas lendárias: a briga que criou Adidas e Puma

A ruptura entre os irmãos Dassler ocorreu em meio à Segunda Guerra Mundial e dividiu cidade por quase 60 anos

Carol Neves

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 05:02

Adolf e Rudolf Dassler Crédito: Reprodução

A rivalidade entre Adolf e Rudolf Dassler não impactou apenas a vida familiar: ela moldou Herzogenaurach, na Alemanha, e deu origem a duas gigantes do mercado esportivo. Hoje, Adidas e Puma coexistem de forma pacífica, mas a tensão entre os irmãos marcou o município por décadas.

A reconciliação simbólica só ocorreu em 2009, quando ambas as empresas organizaram um jogo de futebol em Herzogenaurach com 700 funcionários, em homenagem ao Dia Mundial da Paz. Os CEOs Herbert Hainer (Adidas) e Jochen Zeitz (Puma) comandaram as equipes, que vestiam uniformes combinando os logos das duas marcas. Em comunicado oficial, as empresas destacaram que o "aperto de mão simbólico da Adidas e da Puma ajudou a conscientizar sobre o Dia Mundial da Paz e a necessidade da não violência e do cessar-fogo". Os uniformes foram leiloados para a iniciativa Peace One Day.

A ruptura entre os irmãos Dassler ocorreu em meio à Segunda Guerra Mundial. Rudolf, convocado para o conflito, suspeitou que Adolf teria usado influências políticas para não ser chamado, gerando desconfiança e rompimento. Em 1948, a empresa que haviam fundado juntos, a Dassler Brothers Sports Shoe Company, foi dividida. Adolf criou a Adidas - combinação de "Adi" e "Das" -, enquanto Rudolf fundou a Ruda, que logo passou a se chamar Puma, em referência à agilidade do felino que queria que os atletas exibissem. Cada um construiu sua fábrica em lados opostos da cidade, gerando uma divisão invisível: famílias e funcionários se separaram, lojas só vendiam uma das marcas, e Herzogenaurach viveu décadas de separação simbólica.

O sucesso das duas empresas começou ainda nos anos 1930, quando criaram tênis específicos para atletas de corrida. Adolf cuidava do desenvolvimento dos calçados, enquanto Rudolf era responsável pelas vendas. A notoriedade internacional chegou em 1936, nas Olimpíadas de Berlim, quando o atleta afro-americano Jesse Owens, usando os tênis Dassler, conquistou quatro medalhas de ouro. O feito aumentou as vendas e, ao mesmo tempo, tensionou ainda mais a parceria entre os irmãos.

Atualmente, Adidas e Puma são líderes globais no setor esportivo, embora com diferenças significativas de mercado: a Adidas vale cerca de 34 bilhões de euros, enquanto a Puma está avaliada em pouco mais de 3 bilhões de euros, segundo dados da Bloomberg.