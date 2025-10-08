Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Marcelo Sangalo lamenta morte do amigo Arturo Gatti Jr.: 'Vá em paz'

Filho de Ivete Sangalo compartilhou momentos especiais ao lado do adolescente encontrado morto nesta quarta (8)

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 20:42

Marcelo Sangalo e Arturo Gatti Jr.
Marcelo Sangalo e Arturo Gatti Jr. Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Marcelo Sangalo Cady,  filho de Ivete Sangalo e Daniel Cady, lamentou a morte do amigo Arturo Gatti Jr., filho da lenda do boxe canadense Arturo Gatti. O jovem, de 17 anos, foi encontrado morto nesta quarta-feira (8) em apartamento no México onde estava hospedado com a sua mãe, a brasileira Amanda Rodrigues.

Em uma série de publicações nas sociais, Marcelo compartilhou momentos especiais que viveu com Arturo Jr, entre zoeiras, companheirismos e brincadeiras. "Vá em paz", escreveu o filho de Veveta.

Marcelo Sangalo e Arturo Gatti Jr.

Marcelo Sangalo e Arturo Gatti Jr. por Reprodução / Redes Sociais
Marcelo Sangalo e Arturo Gatti Jr. por Reprodução / Redes Sociais
Marcelo Sangalo e Arturo Gatti Jr. por Reprodução / Redes Sociais
Marcelo Sangalo e Arturo Gatti Jr. por Reprodução / Redes Sociais
1 de 4
Marcelo Sangalo e Arturo Gatti Jr. por Reprodução / Redes Sociais

A morte de Arturo Gatti Jr. foi confirmada por familiares à emissora de televisão canadense TVA Nouvelles e pelo amigo da família Chuck Zito nas redes sociais. Segundo relatos, ele foi encontrado morto por um vizinho em apartamento onde estava ficando com a mãe. A tragédia ocorre pouco mais de 16 anos após da morte de seu pai, Arturo Gatti, em 2009, em um flat em Porto de Galinhas, em Pernambuco. Na época, Arturo Jr. tinha apenas 10 meses de vida.

Arturo Jr. buscava se tornar boxeador como o pai e já participava de lutas amadoras de boxe para se preparar para carreira profissional. Lenda no esporte, Gatti conquistou títulos mundiais em duas categorias e acumulou 40 vitórias, enquanto perdeu apenas 9 lutas. 

Arturo Gatti Jr.

Arturo Gatti Jr. por Reprodução / Redes Sociais
Arturo Gatti Jr. por Reprodução / Redes Sociais
Arturo Gatti Jr. por Reprodução / Redes Sociais
Arturo Gatti Jr. por Reprodução / Redes Sociais
Arturo Gatti Jr. por Reprodução / Redes Sociais
1 de 5
Arturo Gatti Jr. por Reprodução / Redes Sociais

Leia mais

Imagem - Davi Brito manda recado após anúncio de luta no FMS com ex-A Fazenda: ‘Como eu posso perder?’

Davi Brito manda recado após anúncio de luta no FMS com ex-A Fazenda: ‘Como eu posso perder?’

Imagem - Sobremesa com carne, clima tenso e desentendimento com colega: confira o que levou participante à eliminação no MasterChef Confeitaria

Sobremesa com carne, clima tenso e desentendimento com colega: confira o que levou participante à eliminação no MasterChef Confeitaria

Imagem - Nasce Mia, filha dos influenciadores Lucas Rangel e Lucas Bley, nos Estados Unidos

Nasce Mia, filha dos influenciadores Lucas Rangel e Lucas Bley, nos Estados Unidos

Tags:

Morte Luto Boxe

Mais recentes

Imagem - Virginia revela decepção com Vini Jr e abre o coração sobre expectativas: ‘Não vou mentir, estava feliz’

Virginia revela decepção com Vini Jr e abre o coração sobre expectativas: ‘Não vou mentir, estava feliz’
Imagem - Da mandioca ao caju: conheça cervejas feitas com ingredientes nordestinos e pouco comuns

Da mandioca ao caju: conheça cervejas feitas com ingredientes nordestinos e pouco comuns
Imagem - Filho de 17 anos de Arturo Gatti é encontrado morto no México

Filho de 17 anos de Arturo Gatti é encontrado morto no México

MAIS LIDAS

Imagem - Tarifa da travessia Salvador-Mar Grande fica mais barata
01

Tarifa da travessia Salvador-Mar Grande fica mais barata

Imagem - Boas vibrações: 5 signos que terão ganhos e recomeços incríveis nesta semana
02

Boas vibrações: 5 signos que terão ganhos e recomeços incríveis nesta semana

Imagem - Virginia revela decepção com Vini Jr e abre o coração sobre expectativas: ‘Não vou mentir, estava feliz’
03

Virginia revela decepção com Vini Jr e abre o coração sobre expectativas: ‘Não vou mentir, estava feliz’

Imagem - Astros revelam reviravolta emocional até o fim da semana para os signos de Câncer, Escorpião e Capricórnio
04

Astros revelam reviravolta emocional até o fim da semana para os signos de Câncer, Escorpião e Capricórnio