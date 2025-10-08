HERDEIRO DE LENDA DO BOXE

Marcelo Sangalo lamenta morte do amigo Arturo Gatti Jr.: 'Vá em paz'

Filho de Ivete Sangalo compartilhou momentos especiais ao lado do adolescente encontrado morto nesta quarta (8)

Elis Freire

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 20:42

Marcelo Sangalo e Arturo Gatti Jr. Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Marcelo Sangalo Cady, filho de Ivete Sangalo e Daniel Cady, lamentou a morte do amigo Arturo Gatti Jr., filho da lenda do boxe canadense Arturo Gatti. O jovem, de 17 anos, foi encontrado morto nesta quarta-feira (8) em apartamento no México onde estava hospedado com a sua mãe, a brasileira Amanda Rodrigues.

Em uma série de publicações nas sociais, Marcelo compartilhou momentos especiais que viveu com Arturo Jr, entre zoeiras, companheirismos e brincadeiras. "Vá em paz", escreveu o filho de Veveta.

A morte de Arturo Gatti Jr. foi confirmada por familiares à emissora de televisão canadense TVA Nouvelles e pelo amigo da família Chuck Zito nas redes sociais. Segundo relatos, ele foi encontrado morto por um vizinho em apartamento onde estava ficando com a mãe. A tragédia ocorre pouco mais de 16 anos após da morte de seu pai, Arturo Gatti, em 2009, em um flat em Porto de Galinhas, em Pernambuco. Na época, Arturo Jr. tinha apenas 10 meses de vida.

Arturo Jr. buscava se tornar boxeador como o pai e já participava de lutas amadoras de boxe para se preparar para carreira profissional. Lenda no esporte, Gatti conquistou títulos mundiais em duas categorias e acumulou 40 vitórias, enquanto perdeu apenas 9 lutas.