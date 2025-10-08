Concurso de prefeitura tem salários de até R$ 5,3 mil para jornada de 20h

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 8 de outubro de 2025 às 06:00
Se encerram na próxima sexta-feira (10) as inscrições para o concurso público da prefeitura de Mariana, no estado de Minas Gerais, com o objetivo de contratar profissionais para diversos cargos. São seis vagas para os níveis médio e superior. Os valores dos salários variam entre R$ 2,1 mil e R$ 17,7 mil. A carga horária das vagas varia entre 20h e 40h.
Veja vagas do concurso da prefeitura de Mariana
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, o Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP). O valor da taxa de Inscrição, para cargos de nível médio é de R$ 45. O valor da taxa de inscrição para ocupações de nível superior é de R$ 75. O pagamento do valor da Taxa de Inscrição deverá ser efetuado até o dia 13 de outubro.
O processo seletivo tem validade de 2 anos, a contar da data da publicação.