Programa de Estágio Afirmativo da Livelo para jovens talentos pretos e pardos

Com inscrições até domingo (12), o programa oferece 18 vagas e reforça o compromisso da companhia em promover a equidade racial no mercado de trabalho

Carmen Vasconcelos

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 16:33

Os estagiários selecionados farão parte do programa interno "Ponto de Partida", onde terão acesso a trilhas de desenvolvimento, mentorias e a oportunidade de participar de projetos que conectam gerações Crédito: Shutterstock

As inscrições para o Programa de Estágio Afirmativo 2026 da Livelo, maior empresa de recompensas do Brasil, estão chegando ao fim. Os interessados têm até domingo (12/10) para finalizar o cadastro e concorrer às vagas. A iniciativa, exclusiva para pessoas pretas e pardas, reforça o compromisso da empresa com a promoção da equidade e a construção de um ambiente de trabalho mais inclusivo e diverso.

Realizada em parceria com a Cia. de Estágio, o programa conta com 18 vagas distribuídas entre as áreas de Marketing, Ativação Promocional, Dados, RH, Administrativo, Produtos, Atendimento e Operações. O início das atividades está previsto para janeiro de 2026, em modelo híbrido, com a parte presencial sendo em Barueri (SP).

Para participar, é necessário que os candidatos estejam cursando graduação em áreas correlatas a Marketing, Administração, Ciência da Computação, Engenharias, e Tecnologia, com previsão de formatura entre junho e dezembro de 2027 e tenham conhecimento prévio com Pacote Office.

Os estagiários selecionados farão parte do programa interno "Ponto de Partida", onde terão acesso a trilhas de desenvolvimento, mentorias e a oportunidade de participar de projetos que conectam gerações, criando experiências que vão muito além do aprendizado técnico.

Entre os benefícios oferecidos estão bolsa-auxílio no valor de R$ 2.100, vale-alimentação e vale-refeição, vale-cultura, vale-transporte ou estacionamento, assistência médica e odontológica, seguro de vida, apoio à saúde mental e física, entre outras iniciativas voltadas ao bem-estar e à a qualidade de vida.

O processo seletivo será conduzido juntamente com a Cia. de Estágios e inclui as etapas de inscrição com questionário de diversidade, triagem, dinâmica de grupo e entrevistas finais com os gestores da Livelo.

As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas até o dia 12 de outubro através do link (https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/livelo/)