Programa de Estágio Afirmativo da Livelo para jovens talentos pretos e pardos

Com inscrições até domingo (12), o programa oferece 18 vagas e reforça o compromisso da companhia em promover a equidade racial no mercado de trabalho

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 16:33

São cursos livres abertos ao público, com programação diversificada, para inspirar pessoas que queiram aprimorar seus conhecimentos
Os estagiários selecionados farão parte do programa interno "Ponto de Partida", onde terão acesso a trilhas de desenvolvimento, mentorias e a oportunidade de participar de projetos que conectam gerações Crédito: Shutterstock

As inscrições para o Programa de Estágio Afirmativo 2026 da Livelo, maior empresa de recompensas do Brasil, estão chegando ao fim. Os interessados têm até domingo (12/10) para finalizar o cadastro e concorrer às vagas. A iniciativa, exclusiva para pessoas pretas e pardas, reforça o compromisso da empresa com a promoção da equidade e a construção de um ambiente de trabalho mais inclusivo e diverso.

Realizada em parceria com a Cia. de Estágio, o programa conta com 18 vagas distribuídas entre as áreas de Marketing, Ativação Promocional, Dados, RH, Administrativo, Produtos, Atendimento e Operações. O início das atividades está previsto para janeiro de 2026, em modelo híbrido, com a parte presencial sendo em Barueri (SP).

Para participar, é necessário que os candidatos estejam cursando graduação em áreas correlatas a Marketing, Administração, Ciência da Computação, Engenharias, e Tecnologia, com previsão de formatura entre junho e dezembro de 2027 e tenham conhecimento prévio com Pacote Office.

Os estagiários selecionados farão parte do programa interno "Ponto de Partida", onde terão acesso a trilhas de desenvolvimento, mentorias e a oportunidade de participar de projetos que conectam gerações, criando experiências que vão muito além do aprendizado técnico.

Entre os benefícios oferecidos estão bolsa-auxílio no valor de R$ 2.100, vale-alimentação e vale-refeição, vale-cultura, vale-transporte ou estacionamento, assistência médica e odontológica, seguro de vida, apoio à saúde mental e física, entre outras iniciativas voltadas ao bem-estar e à a qualidade de vida.

O processo seletivo será conduzido juntamente com a Cia. de Estágios e inclui as etapas de inscrição com questionário de diversidade, triagem, dinâmica de grupo e entrevistas finais com os gestores da Livelo.

As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas até o dia 12 de outubro através do link (https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/livelo/)

Com assessoria

Tags:

Empregos

