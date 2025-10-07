Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Praia do Forte recebe Encontro Empresarial para bares e restaurantes em parceria com a Turisforte

o objetivo é impulsionar o crescimento e a profissionalização do setor de alimentação fora do lar

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 16:46

A proposta é apresentar aos participantes os três pilares fundamentais para transformar um restaurante em um negócio de alta performance
A proposta é apresentar aos participantes os três pilares fundamentais para transformar um restaurante em um negócio de alta performance Crédito: Andre Carvalho/Divulgação

Depois do sucesso da primeira edição em Salvador, o Grupo Food Qualy, em parceria com a Turisforte (Associação Comercial e Turística de Praia do Forte), realiza no dia 9 de outubro, das 14h às 21h, no Sobrado da Vila, em Praia do Forte, o Encontro Empresarial RAP – Restaurantes de Alta Performance.

Com o objetivo de impulsionar o crescimento e a profissionalização do setor de alimentação fora do lar, o evento reúne empresários, gestores e profissionais do segmento para um dia de conteúdos práticos, networking e inspiração.

“Depois do sucesso da primeira edição em Salvador, sentimos a necessidade de levar o RAP para outros polos gastronômicos da Bahia. Praia do Forte é um destino estratégico, com restaurantes em constante crescimento e empresários que buscam inovação e profissionalização”, destaca Acácio Sacerdote, CEO do Grupo Food Qualy.

A proposta é apresentar aos participantes os três pilares fundamentais para transformar um restaurante em um negócio de alta performance: Gestão Financeira, Gestão de Pessoas e Gestão de Marketing e Vendas. Especialistas de mercado vão compartilhar estratégias e ferramentas essenciais para melhorar resultados e garantir a sustentabilidade dos negócios.

Além das palestras técnicas, o encontro contará com painéis de cases de sucesso de empresários locais, que irão dividir suas trajetórias, desafios e aprendizados na construção de marcas sólidas na gastronomia baiana.

Entre os temas abordados estão formação de equipes motivadas e engajadas; melhoria de indicadores financeiros e aumento da lucratividade; estratégias de marketing com foco em resultados; e criação de experiências que fidelizam clientes.

Para encerrar a programação, os participantes poderão ampliar suas conexões em um happy hour exclusivo, com buffet completo, bebidas e música ao vivo.

As inscrições já estão abertas pelo Sympla:https://www.sympla.com.br/evento/rap-restaurantes-de-alta-performance-praia-do-forte/3104702

Com assessoria

Tags:

Empreendedorismo

Mais recentes

Imagem - Programa de Estágio Afirmativo da Livelo para jovens talentos pretos e pardos

Programa de Estágio Afirmativo da Livelo para jovens talentos pretos e pardos
Imagem - Programa Petrobras Jovem Aprendiz abre mais de 700 vagas

Programa Petrobras Jovem Aprendiz abre mais de 700 vagas
Imagem - CNU: prazo para contestar questões da prova termina nesta quarta-feira

CNU: prazo para contestar questões da prova termina nesta quarta-feira

MAIS LIDAS

Imagem - Sepultura responde após baterista ser anunciado como novo membro do Trivium
01

Sepultura responde após baterista ser anunciado como novo membro do Trivium

Imagem - Incêndio destrói apartamento e faz condomínio ser evacuado na Pituba
02

Incêndio destrói apartamento e faz condomínio ser evacuado na Pituba

Imagem - Vencedor da loteria passa três meses festejando e acaba lutando pela vida no hospital
03

Vencedor da loteria passa três meses festejando e acaba lutando pela vida no hospital

Imagem - Davi Brito é acusado de homofobia em anúncio de luta contra Sacha Bali: 'Aqui é Bahia, seu v...'
04

Davi Brito é acusado de homofobia em anúncio de luta contra Sacha Bali: 'Aqui é Bahia, seu v...'