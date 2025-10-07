EMPREGOS E SOLUÇÕES

Praia do Forte recebe Encontro Empresarial para bares e restaurantes em parceria com a Turisforte

o objetivo é impulsionar o crescimento e a profissionalização do setor de alimentação fora do lar

Carmen Vasconcelos

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 16:46

A proposta é apresentar aos participantes os três pilares fundamentais para transformar um restaurante em um negócio de alta performance Crédito: Andre Carvalho/Divulgação

Depois do sucesso da primeira edição em Salvador, o Grupo Food Qualy, em parceria com a Turisforte (Associação Comercial e Turística de Praia do Forte), realiza no dia 9 de outubro, das 14h às 21h, no Sobrado da Vila, em Praia do Forte, o Encontro Empresarial RAP – Restaurantes de Alta Performance.

Com o objetivo de impulsionar o crescimento e a profissionalização do setor de alimentação fora do lar, o evento reúne empresários, gestores e profissionais do segmento para um dia de conteúdos práticos, networking e inspiração.

“Depois do sucesso da primeira edição em Salvador, sentimos a necessidade de levar o RAP para outros polos gastronômicos da Bahia. Praia do Forte é um destino estratégico, com restaurantes em constante crescimento e empresários que buscam inovação e profissionalização”, destaca Acácio Sacerdote, CEO do Grupo Food Qualy.

A proposta é apresentar aos participantes os três pilares fundamentais para transformar um restaurante em um negócio de alta performance: Gestão Financeira, Gestão de Pessoas e Gestão de Marketing e Vendas. Especialistas de mercado vão compartilhar estratégias e ferramentas essenciais para melhorar resultados e garantir a sustentabilidade dos negócios.

Além das palestras técnicas, o encontro contará com painéis de cases de sucesso de empresários locais, que irão dividir suas trajetórias, desafios e aprendizados na construção de marcas sólidas na gastronomia baiana.

Entre os temas abordados estão formação de equipes motivadas e engajadas; melhoria de indicadores financeiros e aumento da lucratividade; estratégias de marketing com foco em resultados; e criação de experiências que fidelizam clientes.

Para encerrar a programação, os participantes poderão ampliar suas conexões em um happy hour exclusivo, com buffet completo, bebidas e música ao vivo.

As inscrições já estão abertas pelo Sympla:https://www.sympla.com.br/evento/rap-restaurantes-de-alta-performance-praia-do-forte/3104702