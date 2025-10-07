Acesse sua conta
Após polêmicas, Iza e Yuri Lima terminam relacionamento

Casal passou por situação envolvendo traição, perdão e reconciliação

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 15:48

Após polêmicas e burburinhos, Iza e Yuri Lima terminaram o relacionamento, o que já era especulado por fãs após o jogador excluir todas as fotos ao lado da artista com quem tem uma filha, do Instagram.

Em 2024, Iza chegou a publicar um longo vídeo em seu Instagram explicando o motivo do término com Yuri Lima, que teria sido uma traição com uma produtora de conteúdo adulto baiana chamada Kevelin Gomes.

O casal enfrentou a crise no relacionamento justamente quando Iza estava grávida da primeira filha. Em janeiro deste ano, os dois anunciaram a reconciliação, após Yuri ter declarado arrependimento, além de decidir encerrar a carreira nos campos para se dedicar a família, um pedido de Iza, que também tinha direito judicial na época.

