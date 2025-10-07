ACABOU!

Após polêmicas, Iza e Yuri Lima terminam relacionamento

Casal passou por situação envolvendo traição, perdão e reconciliação

Felipe Sena

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 15:48

Casal não estão maisnj Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Após polêmicas e burburinhos, Iza e Yuri Lima terminaram o relacionamento, o que já era especulado por fãs após o jogador excluir todas as fotos ao lado da artista com quem tem uma filha, do Instagram.

Yuri Lima e IZA 1 de 6

A informação do término foi confirmada por Iza ao portal LeoDias, do programa Melhor da Tarde, da Band. Segundo o jornalista, o relacionamento terminou há cerca de 10 dias.

Além de ter deletado registros ao lado de Iza, o ex-jogador do Mirassol também teria deixado de seguir alguns familiares da cantora nas redes sociais.

No início de setembro deste ano, Iza voltou aos holofotes após uma atitude um tanto desconfiável de Yuri Lima, pai de Nala. O atleta usou a função repost do Instagram para compartilhar uma foto sensual de uma mulher identificada como Adrielly.

Na publicação, a mulher estava de biquíni rosa com a seguinte legenda: “Toda gostosa”. O detalhe que chamou atenção ainda foi a imagem ter sido publicada em março de 2024, o que levantou a suspeita de que Yuri estava navegando pelo perfil da jovem há um tempo.

Em 2024, Iza chegou a publicar um longo vídeo em seu Instagram explicando o motivo do término com Yuri Lima, que teria sido uma traição com uma produtora de conteúdo adulto baiana chamada Kevelin Gomes.