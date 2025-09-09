TRAIÇÃO?

Iza enfrenta nova polêmica após marido Yuri Lima repostar foto sensual de outra mulher: 'Toda gostosa'

Ex-jogador republicou foto sensual de outra mulher e apagou postagem após repercussão negativa

Fernanda Varela

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 14:39

Iza e o namorado, Yuri Lima Crédito: Reprodução

Iza voltou a ser assunto nas redes sociais nesta terça-feira (9), depois de mais uma atitude de Yuri Lima, seu marido e pai de sua filha Nala. O ex-jogador de futebol foi criticado ao usar a função de repost do Instagram para compartilhar uma foto sensual de uma mulher identificada como Adrielly.

Yuri Lima 1 de 9

A publicação mostrava a jovem de biquíni rosa com a legenda “Toda gostosa”. O detalhe é que a imagem havia sido postada originalmente em março de 2024, o que levantou a suspeita de que Yuri estaria navegando pelo perfil dela.

IZA 1 de 6

Com a repercussão negativa, ele apagou o repost, mas não conseguiu evitar comentários críticos e especulações sobre o relacionamento com a cantora.

Yuri Lima Crédito: Reprodução