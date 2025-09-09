Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Iza enfrenta nova polêmica após marido Yuri Lima repostar foto sensual de outra mulher: 'Toda gostosa'

Ex-jogador republicou foto sensual de outra mulher e apagou postagem após repercussão negativa

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 14:39

Iza e o namorado, Yuri Lima
Iza e o namorado, Yuri Lima Crédito: Reprodução

Iza voltou a ser assunto nas redes sociais nesta terça-feira (9), depois de mais uma atitude de Yuri Lima, seu marido e pai de sua filha Nala. O ex-jogador de futebol foi criticado ao usar a função de repost do Instagram para compartilhar uma foto sensual de uma mulher identificada como Adrielly.

Yuri Lima

undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
Yuri Lima, IZA e Nala por Reprodução / Redes Sociais
Yuri Lima com Nala, sua filha com Iza por Reprodução / Redes Sociais
Yuri Lima e Iza por Reprodução
Yuri Lima e Iza por Reprodução/Instagram
Iza e Yuri Lima por Reprodução
Iza e Yuri Lima por Reprodução
Iza e Yuri Lima por Reprodução
1 de 9
undefined por Reprodução

A publicação mostrava a jovem de biquíni rosa com a legenda “Toda gostosa”. O detalhe é que a imagem havia sido postada originalmente em março de 2024, o que levantou a suspeita de que Yuri estaria navegando pelo perfil dela.

IZA

IZA por Reprodução
Cantora Iza, grávida de três meses por Redes sociais
Iza deu entrevista nas ruas de Nova York vestindo um colete do Olodum por Reprodução / Instagram
IZA por Reprodução
IZA por Reprodução
IZA por Reprodução
1 de 6
IZA por Reprodução

Com a repercussão negativa, ele apagou o repost, mas não conseguiu evitar comentários críticos e especulações sobre o relacionamento com a cantora.

Yuri Lima
Yuri Lima Crédito: Reprodução

O casal já havia enfrentado uma crise em 2024, quando se separou durante a gestação de Iza, após uma traição do então jogador do Mirassol. Em janeiro de 2025, eles anunciaram a reconciliação, depois que Yuri declarou arrependimento, pediu perdão e decidiu encerrar a carreira nos campos para se dedicar à família.

Leia mais

Imagem - Rafa Justus fica de fora de grupo dos irmãos no WhatsApp: 'Não sou dedo-duro'

Rafa Justus fica de fora de grupo dos irmãos no WhatsApp: 'Não sou dedo-duro'

Imagem - Como fazer o esmalte durar mais tempo nas unhas

Como fazer o esmalte durar mais tempo nas unhas

Imagem - Brahma lança rota de bares em Salvador com harmonização de pratos e cerveja

Brahma lança rota de bares em Salvador com harmonização de pratos e cerveja

Mais recentes

Imagem - Burger King lança milkshake proteico feito com whey; veja preços e sabores

Burger King lança milkshake proteico feito com whey; veja preços e sabores
Imagem - Aprenda truque para cozinhar a couve-flor para que ela não cheire, não se desfaça e continue branca

Aprenda truque para cozinhar a couve-flor para que ela não cheire, não se desfaça e continue branca
Imagem - Após vender empadas na rua, Regininha Poltergeist conquista novo emprego: 'Sou um exemplo de superação'

Após vender empadas na rua, Regininha Poltergeist conquista novo emprego: 'Sou um exemplo de superação'

MAIS LIDAS

Imagem - Descubra quais os 3 signos que vão ter mais sorte no mês de setembro
01

Descubra quais os 3 signos que vão ter mais sorte no mês de setembro

Imagem - Por que Luciano Huck vai perder espaço para Eliana nos domingos da Globo
02

Por que Luciano Huck vai perder espaço para Eliana nos domingos da Globo

Imagem - Quase 50 milhões de pessoas ainda têm 'dinheiro esquecido' nos bancos; veja se você está entre eles
03

Quase 50 milhões de pessoas ainda têm 'dinheiro esquecido' nos bancos; veja se você está entre eles

Imagem - Corpo de jovem de 18 anos é encontrado em praia de Amaralina
04

Corpo de jovem de 18 anos é encontrado em praia de Amaralina