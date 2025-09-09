Iza enfrenta nova polêmica após marido Yuri Lima repostar foto sensual de outra mulher: 'Toda gostosa'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 9 de setembro de 2025 às 14:39
Iza voltou a ser assunto nas redes sociais nesta terça-feira (9), depois de mais uma atitude de Yuri Lima, seu marido e pai de sua filha Nala. O ex-jogador de futebol foi criticado ao usar a função de repost do Instagram para compartilhar uma foto sensual de uma mulher identificada como Adrielly.
Yuri Lima
A publicação mostrava a jovem de biquíni rosa com a legenda “Toda gostosa”. O detalhe é que a imagem havia sido postada originalmente em março de 2024, o que levantou a suspeita de que Yuri estaria navegando pelo perfil dela.
IZA
Com a repercussão negativa, ele apagou o repost, mas não conseguiu evitar comentários críticos e especulações sobre o relacionamento com a cantora.
O casal já havia enfrentado uma crise em 2024, quando se separou durante a gestação de Iza, após uma traição do então jogador do Mirassol. Em janeiro de 2025, eles anunciaram a reconciliação, depois que Yuri declarou arrependimento, pediu perdão e decidiu encerrar a carreira nos campos para se dedicar à família.