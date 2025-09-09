Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Rafa Justus fica de fora de grupo dos irmãos no WhatsApp: 'Não sou dedo-duro'

Fabiana Justus explicou situação

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 14:12

Rafa Justus
Rafa Justus Crédito: Reprodução

Durante participação no podcast Pé No Sofá Pod, apresentado por Flávia Alessandra e Giulia Costa, Fabiana Justus e Rafaella Justus falaram sobre a convivência entre os irmãos da família Justus e lembraram a fase em que Rafa era deixada de fora do grupo principal da família no WhatsApp.

Fabiana, filha de Roberto Justus com Sacha Chryzman, contou que a diferença de idade entre os irmãos levou a uma divisão nos grupos. “Sabe quando eu percebi que você [Rafaella] cresceu de fato? A gente tinha dois grupos no WhatsApp, um era ‘Justus Family’ e outro era ‘Justus Family 2’, com a Rafa. Porque tinha assuntos que a gente não podia falar na frente dela”, disse.

Rafa Justus

Rafa Justus por Reprodução
Rafa Justus por Reprodução
Rafa Justus por Reprodução
Rafa Justus por Reprodução
Rafa Justus por Reprodução
Rafa Justus por Reprodução
Rafa Justus por Reprodução
Rafa Justus por Reprodução
Rafa Justus por Reprodução
Rafa Justus por Reprodução
Rafa Justus por Reprodução
Rafa Justus por Reprodução
1 de 12
Rafa Justus por Reprodução

Rafa levou a revelação em tom de brincadeira. “A maior excluída”, comentou, arrancando risadas das apresentadoras. Fabiana completou relembrando o momento em que a dinâmica mudou: “Quando o ‘Justus Family 2’ virou o oficial e eliminamos o outro, eu falei: ‘agora ela cresceu’, e ela entrou no grupo dos irmãos. Foi quando a gente viu que ela era uma de nós”. Rafa respondeu: “Viram que eu não sou a ‘dedo-duro’”.

Leia mais

Imagem - Odete Roitman já tem data para morrer em Vale Tudo; saiba quando será

Odete Roitman já tem data para morrer em Vale Tudo; saiba quando será

Imagem - Como fazer o esmalte durar mais tempo nas unhas

Como fazer o esmalte durar mais tempo nas unhas

Imagem - Brahma lança rota de bares em Salvador com harmonização de pratos e cerveja

Brahma lança rota de bares em Salvador com harmonização de pratos e cerveja

Roberto Justus é pai de cinco filhos. Com Sacha Chryzman, teve Fabiana (38) e Ricardo (41). Do relacionamento com Gisela Prochaska, nasceu Luiza (32). Com Ticiane Pinheiro, é pai de Rafaella (15), que também tem uma irmã por parte de mãe, Manuella (6), filha da apresentadora com César Tralli. Da união com Ana Paula Siebert, nasceu a caçula Vicky (5).

Mais recentes

Imagem - Burger King lança milkshake proteico feito com whey; veja preços e sabores

Burger King lança milkshake proteico feito com whey; veja preços e sabores
Imagem - Iza enfrenta nova polêmica após marido Yuri Lima repostar foto sensual de outra mulher: 'Toda gostosa'

Iza enfrenta nova polêmica após marido Yuri Lima repostar foto sensual de outra mulher: 'Toda gostosa'
Imagem - Aprenda truque para cozinhar a couve-flor para que ela não cheire, não se desfaça e continue branca

Aprenda truque para cozinhar a couve-flor para que ela não cheire, não se desfaça e continue branca

MAIS LIDAS

Imagem - Descubra quais os 3 signos que vão ter mais sorte no mês de setembro
01

Descubra quais os 3 signos que vão ter mais sorte no mês de setembro

Imagem - Por que Luciano Huck vai perder espaço para Eliana nos domingos da Globo
02

Por que Luciano Huck vai perder espaço para Eliana nos domingos da Globo

Imagem - Quase 50 milhões de pessoas ainda têm 'dinheiro esquecido' nos bancos; veja se você está entre eles
03

Quase 50 milhões de pessoas ainda têm 'dinheiro esquecido' nos bancos; veja se você está entre eles

Imagem - Corpo de jovem de 18 anos é encontrado em praia de Amaralina
04

Corpo de jovem de 18 anos é encontrado em praia de Amaralina