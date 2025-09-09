Rafa Justus fica de fora de grupo dos irmãos no WhatsApp: 'Não sou dedo-duro'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 9 de setembro de 2025 às 14:12
Durante participação no podcast Pé No Sofá Pod, apresentado por Flávia Alessandra e Giulia Costa, Fabiana Justus e Rafaella Justus falaram sobre a convivência entre os irmãos da família Justus e lembraram a fase em que Rafa era deixada de fora do grupo principal da família no WhatsApp.
Fabiana, filha de Roberto Justus com Sacha Chryzman, contou que a diferença de idade entre os irmãos levou a uma divisão nos grupos. “Sabe quando eu percebi que você [Rafaella] cresceu de fato? A gente tinha dois grupos no WhatsApp, um era ‘Justus Family’ e outro era ‘Justus Family 2’, com a Rafa. Porque tinha assuntos que a gente não podia falar na frente dela”, disse.
Rafa Justus
Rafa levou a revelação em tom de brincadeira. “A maior excluída”, comentou, arrancando risadas das apresentadoras. Fabiana completou relembrando o momento em que a dinâmica mudou: “Quando o ‘Justus Family 2’ virou o oficial e eliminamos o outro, eu falei: ‘agora ela cresceu’, e ela entrou no grupo dos irmãos. Foi quando a gente viu que ela era uma de nós”. Rafa respondeu: “Viram que eu não sou a ‘dedo-duro’”.
Roberto Justus é pai de cinco filhos. Com Sacha Chryzman, teve Fabiana (38) e Ricardo (41). Do relacionamento com Gisela Prochaska, nasceu Luiza (32). Com Ticiane Pinheiro, é pai de Rafaella (15), que também tem uma irmã por parte de mãe, Manuella (6), filha da apresentadora com César Tralli. Da união com Ana Paula Siebert, nasceu a caçula Vicky (5).