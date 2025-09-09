TELEVISÃO

Odete Roitman já tem data para morrer em Vale Tudo; saiba quando será

Assassinato marcará reta final do remake, mas deve ter desfecho diferente da versão original

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 13:46

Odete Roitman (Debora Bloch) em "Vale Tudo" Crédito: Fábio Rocha/TV Globo

Um dos momentos mais marcantes da televisão brasileira está perto de ser recriado. A Globo já marcou a data em que será exibido o capítulo com o assassinato de Odete Roitman (Debora Bloch) no remake de "Vale Tudo". Assim como aconteceu na versão original da novela, a morte da vilã irá movimentar a reta final da trama, envolvendo vários suspeitos.

Se o cronograma atual for mantido, o episódio irá ao ar no dia 6 de outubro, dando início ao histórico mistério "quem matou Odete Roitman?". Já a revelação do autor do crime será no dia 17, quando vai ao ar o último capítulo da história.

Vale Tudo: possíveis assassinos de Odete Roitman 1 de 7

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias, até mesmo a festa de lançamento de "Três Graças", que irá substituir "Vale Tudo" no horário nobre da Globo, foi adiada por causa do capítulo especial do remake e da final do Estrela da Casa. O evento, que também aconteceria no dia 6, mudou para o dia seguinte, em São Paulo.

Entre os principais suspeitos estarão Raquel (Taís Araujo), Marco Aurélio (Alexandre Nero), Heleninha (Paolla Oliveira), Celina (Malu Galli), Maria de Fátima (Bella Campos), César (Cauã Reymond), Ivan (Renato Góes), Poliana (Matheus Nachtergaele) e Freitas (Luis Lobianco). Este último, inclusive, pode matar a vilã pensando ser Marco Aurélio, em um paralelo com a versão original. Na trama de 1988, Leila (Cassia Kis) assassinou Odete (Beatriz Segall) por engano, pensando que estava atirando em Maria de Fátima (Gloria Pires).

A novela original foi escrita por Gilberto Braga (1945-2021), Aguinaldo Silva e Leonor Bassères (1926-2004), que fizeram uma força-tarefa para que a identidade do assassino não vazasse antes da hora. Eles escreveram cinco versões para o desfecho, com culpados diferentes.