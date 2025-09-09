Acesse sua conta
Influenciador surpreende ao revelar coleção com mais de 200 calcinhas: 'Como um troféu'

Arthur O Urso exibe as peças em um puff de acrílico transparente na sala de casa

  Giuliana Mancini

  Giuliana Mancini

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 11:51

Arthur O Urso
Arthur O Urso Crédito: Reprodução/Instagram

O influenciador Arthur O Urso chocou os seguidores ao revelar que mantém uma coleção com mais de 200 calcinhas em casa. Ele disse começou a juntar as peças íntimas quando perdeu a virgindade, aos 19 anos, em meio a uma fase de transformação pessoal. Desde então, não parou mais.

"Na adolescência, cheguei a pesar 180 quilos, me sentia invisível. Só depois da bariátrica, aos 19 anos, perdi a virgindade. Guardei a primeira calcinha como um troféu daquele momento", falou.

Arthur O Urso por Reprodução/Instagram

Hoje, as peças ficam exibidas como uma espécie de status. Elas estão em um puff de acrílico transparente na sala de estar da casa do influenciador. "Está bem no meio da minha casa. Quem entra já vê. Não escondo. Alguns colecionam rolhas de vinho, eu coleciono calcinhas", falou, aos risos.

"Não são só calcinhas, são histórias. Cada uma dessas mulheres fez parte da minha vida de alguma forma. Se fosse qualquer outro homem, diriam que é pervertido. Quando eu mostro, vira estilo de vida", provocou.

Arthur diz que a coleção continua crescendo, e é uma forma de registrar momentos únicos em sua vida. "Não parei. Sempre que vivo algo marcante, guardo. É como um diário íntimo, só que em vez de palavras, são calcinhas. Pode chocar, mas essa é a minha verdade".

O homem ficou conhecido como influenciador poliamorista, após ter chamado atenção no Brasil ao realizar um casamento coletivo com várias mulheres. Hoje, porém, ele vive uma fase diferente: está solteiro. Arthur admite que é mais difícil encontrar relacionamentos quando se assume com esse tipo de pensamento. "Muitas mulheres ainda encaram como falta de compromisso. Para mim, é apenas uma forma de viver com liberdade, mas sei que isso assusta".

