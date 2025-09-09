FAMOSOS

Influenciador surpreende ao revelar coleção com mais de 200 calcinhas: 'Como um troféu'

Arthur O Urso exibe as peças em um puff de acrílico transparente na sala de casa

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 11:51

Arthur O Urso Crédito: Reprodução/Instagram

O influenciador Arthur O Urso chocou os seguidores ao revelar que mantém uma coleção com mais de 200 calcinhas em casa. Ele disse começou a juntar as peças íntimas quando perdeu a virgindade, aos 19 anos, em meio a uma fase de transformação pessoal. Desde então, não parou mais.

"Na adolescência, cheguei a pesar 180 quilos, me sentia invisível. Só depois da bariátrica, aos 19 anos, perdi a virgindade. Guardei a primeira calcinha como um troféu daquele momento", falou.

Hoje, as peças ficam exibidas como uma espécie de status. Elas estão em um puff de acrílico transparente na sala de estar da casa do influenciador. "Está bem no meio da minha casa. Quem entra já vê. Não escondo. Alguns colecionam rolhas de vinho, eu coleciono calcinhas", falou, aos risos.

"Não são só calcinhas, são histórias. Cada uma dessas mulheres fez parte da minha vida de alguma forma. Se fosse qualquer outro homem, diriam que é pervertido. Quando eu mostro, vira estilo de vida", provocou.

Arthur diz que a coleção continua crescendo, e é uma forma de registrar momentos únicos em sua vida. "Não parei. Sempre que vivo algo marcante, guardo. É como um diário íntimo, só que em vez de palavras, são calcinhas. Pode chocar, mas essa é a minha verdade".