Marcos Pasquim relembra escândalo que acabou com casamento: 'A gente erra mesmo'

Ator foi flagrado por paparazzo pulando a cerca mais de uma vez

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 11:05

Marcos Pasquim
Marcos Pasquim Crédito: Reprodução/Instagram

Marcos Pasquim tem um histórico de flagras de paparazzi em situações comprometedoras. O ator já foi fotografado exagerando na bebida e até pulando a cerca - episódio que ocorreu, inclusive, mais de uma vez. A mais grave ocorreu em 2006, quando, na festa de encerramento da novela "Bang Bang", o artista foi registrado beijando uma moça. A evidência resultou no fim do casamento com Fabiana Kherlakian, com quem tem uma filha, Alícia, hoje com 21 anos.

"Quando vieram os paparazzi, isso me incomodou profundamente. Fiquei bastante machucado. A gente erra mesmo, fazer o quê? E quando se é famoso, você perde a liberdade, e qualquer desvio vira algo enorme", disse, em entrevista ao jornal Extra.

Marcos Pasquim

Marcos Pasquim em Kubanacam por Globo/Divulgação
Marcos Pasquim em Uga Uga por Globo/Divulgação
Marcos Pasquim em Uga Uga por Globo/Divulgação
Marcello Novaes e Marcos Pasquim em 'Dona de Mim' por Globo/Divulgação
Marcos Pasquim em Kubanacam por Globo/Divulgação
Marcos Pasquim por Reprodução/Instagram
Marcos Pasquim por Reprodução/Instagram
Marcos Pasquim por Reprodução/Instagram
Marcos Pasquim por Reprodução/Instagram
Marcos Pasquim por Reprodução/Instagram
Ricardo (Marcos Pasquim) em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Ricardo (Marcos Pasquim) em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Marcos Pasquim por Reprodução
1 de 13
Marcos Pasquim em Kubanacam por Globo/Divulgação

Em 2010, a situação se repetiu. Marcos estava namorando a atriz Suzana Pires, mas foi flagrado aos beijos com uma morena. "Errei, não era um namoro aberto. Suzana estava na minha casa. No dia seguinte, quando acordei para tomar café, minha funcionária me avisou que eu estava na capa de um jornal. Entrei no quarto e eu mesmo contei para Suzana que fiz merda", falou.

O ator diz que precisou fazer terapia para lidar com a fama. "Eu fui fazer análise, porque me exigiam uma perfeição que não entendia. ‘Eu sou assim, não estou trabalhando agora’, era o que eu repetia até a ficha cair que a fama faz você virar exemplo. Você acaba se policiando muito mais".

