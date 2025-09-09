FAMOSOS

Marcos Pasquim relembra escândalo que acabou com casamento: 'A gente erra mesmo'

Ator foi flagrado por paparazzo pulando a cerca mais de uma vez

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 11:05

Marcos Pasquim Crédito: Reprodução/Instagram

Marcos Pasquim tem um histórico de flagras de paparazzi em situações comprometedoras. O ator já foi fotografado exagerando na bebida e até pulando a cerca - episódio que ocorreu, inclusive, mais de uma vez. A mais grave ocorreu em 2006, quando, na festa de encerramento da novela "Bang Bang", o artista foi registrado beijando uma moça. A evidência resultou no fim do casamento com Fabiana Kherlakian, com quem tem uma filha, Alícia, hoje com 21 anos.

"Quando vieram os paparazzi, isso me incomodou profundamente. Fiquei bastante machucado. A gente erra mesmo, fazer o quê? E quando se é famoso, você perde a liberdade, e qualquer desvio vira algo enorme", disse, em entrevista ao jornal Extra.

Em 2010, a situação se repetiu. Marcos estava namorando a atriz Suzana Pires, mas foi flagrado aos beijos com uma morena. "Errei, não era um namoro aberto. Suzana estava na minha casa. No dia seguinte, quando acordei para tomar café, minha funcionária me avisou que eu estava na capa de um jornal. Entrei no quarto e eu mesmo contei para Suzana que fiz merda", falou.