Jovem vestida como freira de 'Invocação do Mal' é barrada em shopping: 'Me senti humilhada'

Maquiadora disse que foi impedida de circular no Shopping Rio Poty, em Teresina

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 10:20

Maquiadora se vestiu de feira de
Maquiadora se vestiu de feira de "Invocação do Mal" Crédito: Reprodução

Uma situação inusitada aconteceu no Shopping Rio Poty, em Teresina (PI), na noite do último domingo (7). A estudante e maquiadora Maria Alice relatou nas redes sociais que foi impedida de circular pelo local por estar vestida e maquiada como Valak, a entidade demoníaca que adota a aparência de uma freira na franquia "Invocação do Mal".

A jovem vestiu roupas de freira e fez uma maquiagem elaborada, que levou mais de uma hora para ser concluída, para assistir ao filme "Invocação do Mal 4: O Último Ritual" com o namorado. Mas foi abordada por funcionários do shopping, que a proibiram de ficar andando pelo espaço. Em sua conta no TikTok, ela relatou o ocorrido.

Maria Alice vestida como personagens

Maria Alice como Valak por Reprodução
Maria Alice como Valak por Reprodução
Maria Alice como Coraline por Reprodução
Maria Alice como Nojinho por Reprodução
Maria Alice como Jigsaw por Reprodução
Desabafo publicado pela maquiadora nos Stories por Reprodução
1 de 6
Maria Alice como Valak por Reprodução

"No shopping falaram que eu não podia ficar circulando. Porque eles não permitiam isso por causa da maquiagem, porque eu estava irreconhecível e as câmeras não conseguiriam reconhecer meu rosto. Eu poderia assistir o filme e depois me retirar", afirmou.

"Tive que jantar fora porque no shopping falaram que eu não podia ficar circulando. […] Eu cheguei até a perguntar se eu poderia assistir o filme, ela falou que sim, mas logo depois eu teria que me retirar. O segurança não me abordou primeiro, foi falar com minha irmã e minha prima e depois comigo. Eu me senti bem humilhada", lamentou.

Maria Alice disse que já havia se maquiado como personagem de filmes outras vezes e não teve problema. No Instagram, mostrou que já havia se caracterizado como Coraline, do filme "Coraline e o Mundo Secreto"; Nojinho, de "Divertida Mente"; e Jigsaw, da franquia "Jogos Mortais".

13 filmes de terror para assistir na sexta-feira 13

undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
1 de 14
undefined por Reprodução

"Vi muitas pessoas fazendo isso e pensei: porque não unir duas coisas que amo, cinema e maquiagem? Eu gosto de maquiagem artística, de performar, gosto de virar aquela coisa. A primeira vez que fui assim pro cinema fiquei muito preocupada e foi o contrário. Foi ótimo. Do mesmo jeito hoje, tanta gente querendo tirar foto comigo", falou.

"Eu fico pensando: ‘Qual é o mal nisso?’ Eu não estava fazendo algazarra, não estava fazendo palhaçada com os outros. Eu estava tranquila na minha, indo para o cinema para assistir meu filme", finalizou a jovem.

@aalicemachri Infelizmente passei por essa situação chata e humilhante, mas tenho fé que isso vai passar e logo logo serei reconhecida pelas coisas que amo fazer #invocacaodomal #valakthenun #cosplayer #maquiagemartistica #artistsoftiktok ♬ DIM - Yves

