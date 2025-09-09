NO BRASIL

Jovem vestida como freira de 'Invocação do Mal' é barrada em shopping: 'Me senti humilhada'

Maquiadora disse que foi impedida de circular no Shopping Rio Poty, em Teresina

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de setembro de 2025

Maquiadora se vestiu de feira de "Invocação do Mal" Crédito: Reprodução

Uma situação inusitada aconteceu no Shopping Rio Poty, em Teresina (PI), na noite do último domingo (7). A estudante e maquiadora Maria Alice relatou nas redes sociais que foi impedida de circular pelo local por estar vestida e maquiada como Valak, a entidade demoníaca que adota a aparência de uma freira na franquia "Invocação do Mal".

A jovem vestiu roupas de freira e fez uma maquiagem elaborada, que levou mais de uma hora para ser concluída, para assistir ao filme "Invocação do Mal 4: O Último Ritual" com o namorado. Mas foi abordada por funcionários do shopping, que a proibiram de ficar andando pelo espaço. Em sua conta no TikTok, ela relatou o ocorrido.

"No shopping falaram que eu não podia ficar circulando. Porque eles não permitiam isso por causa da maquiagem, porque eu estava irreconhecível e as câmeras não conseguiriam reconhecer meu rosto. Eu poderia assistir o filme e depois me retirar", afirmou.

"Tive que jantar fora porque no shopping falaram que eu não podia ficar circulando. […] Eu cheguei até a perguntar se eu poderia assistir o filme, ela falou que sim, mas logo depois eu teria que me retirar. O segurança não me abordou primeiro, foi falar com minha irmã e minha prima e depois comigo. Eu me senti bem humilhada", lamentou.

Maria Alice disse que já havia se maquiado como personagem de filmes outras vezes e não teve problema. No Instagram, mostrou que já havia se caracterizado como Coraline, do filme "Coraline e o Mundo Secreto"; Nojinho, de "Divertida Mente"; e Jigsaw, da franquia "Jogos Mortais".

"Vi muitas pessoas fazendo isso e pensei: porque não unir duas coisas que amo, cinema e maquiagem? Eu gosto de maquiagem artística, de performar, gosto de virar aquela coisa. A primeira vez que fui assim pro cinema fiquei muito preocupada e foi o contrário. Foi ótimo. Do mesmo jeito hoje, tanta gente querendo tirar foto comigo", falou.

