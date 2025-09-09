Ator famoso fez lipoaspiração após ser chamado de 'gordo' por prostituta

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 9 de setembro de 2025 às 09:48
Charlie Sheen decidiu passar por uma lipoaspiração após ser chamado de gordo por uma prostituta. A revelação foi feita pelo ator, hoje com 60 anos, em seu novo livro de memórias, The Book of Sheen (O Livro de Sheen). O astro da série "Two and a Half Men" relatou ter ficado indignado e devastado com a forma como foi tratado.
Segundo Charlie, que já confessou ser viciado em pornografia, a situação constrangedora aconteceu em Toronto, no Canadá, quando ele filmava "Rated X" (2000) com o irmão Emilio Estevez. Na última noite das filmagens, ele decidiu "encerrar seu período de celibato" com uma "morena linda", e convidou a mulher para seu quarto em um hotel.
O artista disse que fumava um cigarro após a primeira rodada de sexo quando a mulher “estendeu a mão e deu um tapa em sua barriga de bar com um baque que encheu a sala para chamar sua atenção”. A prostituta então perguntou: "O que você diz, gordo, está pronto para o segundo round?".
No livro, o ator afirma ter ficado indignado com o comentário. "'Nossa. Nossa, moça, você tinha 10 mil apelidos para escolher e foi com esse?'", escreveu. "Eu queria explodir meus miolos. É incrível aonde uma palavra pode levar um cara", completou.
Uma semana depois, já em Los Angeles (EUA), Charlie procurou um cirurgião plástico para fazer a lipoaspiração. No livro, ele atribui o excesso de peso à época em que estava em uma fase de sobriedade. “[É] bem comum que muita gente ganhe bastante peso depois de ficar sóbria, principalmente quando os estimulantes são a droga preferida. [Mas] eu prefiro estar um pouco mole e vivo do que magérrimo e morto pra c******".