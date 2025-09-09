REVELAÇÃO

Ator famoso fez lipoaspiração após ser chamado de 'gordo' por prostituta

Charlie Sheen relembrou situação constrangedora em seu novo livro de memórias, 'The Book of Sheen'

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 09:48

Charlie Sheen Crédito: Reprodução

Charlie Sheen decidiu passar por uma lipoaspiração após ser chamado de gordo por uma prostituta. A revelação foi feita pelo ator, hoje com 60 anos, em seu novo livro de memórias, The Book of Sheen (O Livro de Sheen). O astro da série "Two and a Half Men" relatou ter ficado indignado e devastado com a forma como foi tratado.

Segundo Charlie, que já confessou ser viciado em pornografia, a situação constrangedora aconteceu em Toronto, no Canadá, quando ele filmava "Rated X" (2000) com o irmão Emilio Estevez. Na última noite das filmagens, ele decidiu "encerrar seu período de celibato" com uma "morena linda", e convidou a mulher para seu quarto em um hotel.

O artista disse que fumava um cigarro após a primeira rodada de sexo quando a mulher “estendeu a mão e deu um tapa em sua barriga de bar com um baque que encheu a sala para chamar sua atenção”. A prostituta então perguntou: "O que você diz, gordo, está pronto para o segundo round?".

No livro, o ator afirma ter ficado indignado com o comentário. "'Nossa. Nossa, moça, você tinha 10 mil apelidos para escolher e foi com esse?'", escreveu. "Eu queria explodir meus miolos. É incrível aonde uma palavra pode levar um cara", completou.