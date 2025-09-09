Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ator famoso fez lipoaspiração após ser chamado de 'gordo' por prostituta

Charlie Sheen relembrou situação constrangedora em seu novo livro de memórias, 'The Book of Sheen'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 09:48

Charlie Sheen
Charlie Sheen Crédito: Reprodução

Charlie Sheen decidiu passar por uma lipoaspiração após ser chamado de gordo por uma prostituta. A revelação foi feita pelo ator, hoje com 60 anos, em seu novo livro de memórias, The Book of Sheen (O Livro de Sheen). O astro da série "Two and a Half Men" relatou ter ficado indignado e devastado com a forma como foi tratado.

Segundo Charlie, que já confessou ser viciado em pornografia, a situação constrangedora aconteceu em Toronto, no Canadá, quando ele filmava "Rated X" (2000) com o irmão Emilio Estevez. Na última noite das filmagens, ele decidiu  "encerrar seu período de celibato" com uma "morena linda", e convidou a mulher para seu quarto em um hotel.

Famosos que perderam muito peso

Jojo Todynho perdeu mais de 80kg por Reprodução
A cantora passou por cirurgia bariátrica, além de outros procedimentos para remover o excesso de pele resultante da perda de peso, como abdominoplastia e lipoaspiração. Também passou a adotar hábitos saudáveis e exercícios por Reprodução
Francisco Gil perdeu 35kg por Globo / Redes sociais
Músico mudou radicalmente o estilo de vida após o diagnóstico de câncer da mãe, Preta Gil; ele com terapeuta, nutricionistas e médicos por Reprodução
Gominho perdeu 61kg por Reprodução/Instagram
Apresentador disse que emagrecimento veio com a ajuda de remédios, além de alimentação regulada e prática de exercícios físicos por Reprodução/Instagram
Maiara perdeu mais de 30kg por Reprodução
A cantora, que já tinha passado por uma bariátrica, disse que fez lipoaspiração e "operação de guerra para emagrecer", com regulação de hormônios, alimentação balanceada e exercícios por Reprodução
Tico Santa Cruz perdeu 20kg por Reprodução/Facebook e Reprodução/Instagram @viniciusvictor33 e @leandrosousafotografias
O cantor passou a adotar uma alimentação saudável e praticar esportes, além de treino na academia por Reprodução/Instagram
Aila Menezes perdeu 51kg por Reprodução
A cantora se submeteu há um ano a uma cirurgia bariátrica por Reprodução
Lizzo perdeu 27kg por Reprodução/Instagram
A cantora negou o uso de remédios, e disse que a perda de peso veio com alimentação balanceada e treinos por Reprodução/Instagram
Ferrugem perdeu 35kg por Reprodução/Instagram
O cantor foi mais um a perder peso após reeducação alimentar e prática regular de exercícios físicos por Reprodução
Fabiano Menotti perdeu 52kg por Reprodução
O cantor apostou na combinação de canetas emagrecedoras, alimentação saudável e equilibrada e rotina de exercícios físicos por Reprodução
Viih Tube perdeu 15kg por Reprodução/Instagram
Ex-BBB adotou rotina saudável e também passou por cirurgias como lipo nas costas e braços e abdominoplastia por Reprodução/Instagram
1 de 20
Jojo Todynho perdeu mais de 80kg por Reprodução

O artista disse que fumava um cigarro após a primeira rodada de sexo quando a mulher “estendeu a mão e deu um tapa em sua barriga de bar com um baque que encheu a sala para chamar sua atenção”. A prostituta então perguntou: "O que você diz, gordo, está pronto para o segundo round?".

No livro, o ator afirma ter ficado indignado com o comentário. "'Nossa. Nossa, moça, você tinha 10 mil apelidos para escolher e foi com esse?'", escreveu. "Eu queria explodir meus miolos. É incrível aonde uma palavra pode levar um cara", completou.

Uma semana depois, já em Los Angeles (EUA), Charlie procurou um cirurgião plástico para fazer a lipoaspiração. No livro, ele atribui o excesso de peso à época em que estava em uma fase de sobriedade. “[É] bem comum que muita gente ganhe bastante peso depois de ficar sóbria, principalmente quando os estimulantes são a droga preferida. [Mas] eu prefiro estar um pouco mole e vivo do que magérrimo e morto pra c******".

Leia mais

Imagem - Um mês após ser demitida da GloboNews, Daniela Lima tem novo emprego

Um mês após ser demitida da GloboNews, Daniela Lima tem novo emprego

Imagem - Festa milionária do filho de Faustão teve show de Travis Scott; saiba o valor

Festa milionária do filho de Faustão teve show de Travis Scott; saiba o valor

Imagem - Romance conturbado de Angela Ro Ro com Zizi Possi deu origem a música de Caetano Veloso

Romance conturbado de Angela Ro Ro com Zizi Possi deu origem a música de Caetano Veloso

Mais recentes

Imagem - Celina e Olavo passam a noite juntos após casamento de Odete em 'Vale Tudo'

Celina e Olavo passam a noite juntos após casamento de Odete em 'Vale Tudo'
Imagem - Jovem vestida como freira de 'Invocação do Mal' é barrada em shopping: 'Me senti humilhada'

Jovem vestida como freira de 'Invocação do Mal' é barrada em shopping: 'Me senti humilhada'
Imagem - Acabou: por que os shoppings têm se transformado em galerias fantasmas

Acabou: por que os shoppings têm se transformado em galerias fantasmas

MAIS LIDAS

Imagem - Filho de Arlindo Cruz fora do casamento se revolta por exclusão na herança do pai
01

Filho de Arlindo Cruz fora do casamento se revolta por exclusão na herança do pai

Imagem - Bahia vende Lucho Rodríguez por € 22 milhões e bate recorde histórico no Nordeste
02

Bahia vende Lucho Rodríguez por € 22 milhões e bate recorde histórico no Nordeste

Imagem - Concurso do Core tem 800 vagas e salários de até R$ 8 mil
03

Concurso do Core tem 800 vagas e salários de até R$ 8 mil

Imagem - Reajuste salarial dos servidores do estado é sancionado; saiba quem será contemplado
04

Reajuste salarial dos servidores do estado é sancionado; saiba quem será contemplado