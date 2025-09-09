Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Festa milionária do filho de Faustão teve show de Travis Scott; saiba o valor

Evento promovido por João Silva teve famosos como Bruna Marquezine, Sasha Meneghel e João Guilherme; veja a lista completa

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 09:03

Festa promovida por João Silva teve apresentação de Travis Scott
Festa promovida por João Silva teve apresentação de Travis Scott Crédito: Reprodução

João Silva reuniu diversas celebridades em um 'after' milionário após os shows do The Town no último sábado (6). A festa, feita pelo filho de Faustão em parceria com os empresários Álan Bissoli e João Lucas Brasio, teve até apresentação de Travis Scott e Lauryn Hill, headliners do festival em São Paulo.

Segundo o portal LeoDias, o encontro reuniu artistas internacionais e grandes nomes da cena brasileira em um ambiente pensado para descontração e networking. Entre os famosos que marcaram presença, estavam Bruna Marquezine, Sasha Meneghel, João Guilherme, Jade e Léo Picon, Maisa, Taís Araújo e Lázaro Ramos.

João Silva (filho de Fustão)

João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram
João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram
João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram
João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram
João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram
João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram
João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram
João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram
João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram
João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram
João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram
João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram
João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram
João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram
João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram
1 de 15
João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram

Os principais destaques do after foram os shows. E, para isso, foi preciso desembolsar um valor astronômico. A apresentação extra de Travis Scott custou 250 mil dólares (cerca de R$ 1,3 milhões), enquanto Lauryn Hill e os filhos, Zion Marley e YG Marley, somaram outros 100 mil dólares (R$ 542 mil). Desta forma, o gasto só nos espetáculos chegou a quase R$ 1,9 milhão.

A proposta apresentou um formato inédito de encontro privado: uma combinação de celebração e networking, onde empresários, artistas e influenciadores circulavam livremente, trocando ideias, contatos e experiências. Ainda segundo o portal LeoDias, o grupo seguiu do Autódromo de Interlagos, onde aconteceu o The Town, direto para a festa particular realizada na Barra Funda, em São Paulo. 

Bruna Marquezine e João Guilherme

Bruna Marquezine e João Guilherme por Reprodução
Bruna Marquezine e João Guilherme por Reprodução/Redes Sociais
João Guilherme e Bruna Marquezine por Reprodução/ Redes Sociais
João Guilherme e Bruna Marquezine por Reprodução / Redes Sociais
João Guilherme e Bruna Marquezine por Reprodução / Redes Sociais
Bruna Marquezine e João Guilherme recebem serenata durante jantar em restaurante por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine e João Guilherme por Reprodução
João Guilherme e Bruna Marquezine por Reprodução/ Redes Sociais
Bruna Marquezine e João Guilherme aparecem juntos por Redes sociais
1 de 9
Bruna Marquezine e João Guilherme por Reprodução

Veja a lista completa de famosos presentes:

Alice Wegmann

Bella Campos

Bruna Marquezine

Cjota

Criolo

Cela Lopes

Duquesa

Duda Santos

Felipe Simas

Filipe Ret

Fernanda Concon

Hariel

Iza

Jade Picon

Jeniffer Nascimento

João Guilherme

Jota Pê

Julio Cocielo

Kay Black

Larissa Manoela

Lázaro Ramos

Liniker

Livinho

Luciana Gimenez

Léo Picon

Maisa

Mano Brown

Mariah Nala

Matuê

Maya Massafera

Mochakk

Nattan

Paulo André

Sasha Meneghel

Silva

Taís Araújo

Veigh

Vitória Strada

Leia mais

Imagem - Romance conturbado de Angela Ro Ro com Zizi Possi deu origem a música de Caetano Veloso

Romance conturbado de Angela Ro Ro com Zizi Possi deu origem a música de Caetano Veloso

Imagem - Ex-marido da chefe do RH flagrada com CEO em show do Coldplay finalmente rompe o silêncio

Ex-marido da chefe do RH flagrada com CEO em show do Coldplay finalmente rompe o silêncio

Imagem - Por que Ana Maria Braga saiu do ar? Tati Machado assume 'Mais Você' por três semanas

Por que Ana Maria Braga saiu do ar? Tati Machado assume 'Mais Você' por três semanas

Mais recentes

Imagem - Celina e Olavo passam a noite juntos após casamento de Odete em 'Vale Tudo'

Celina e Olavo passam a noite juntos após casamento de Odete em 'Vale Tudo'
Imagem - Jovem vestida como freira de 'Invocação do Mal' é barrada em shopping: 'Me senti humilhada'

Jovem vestida como freira de 'Invocação do Mal' é barrada em shopping: 'Me senti humilhada'
Imagem - Acabou: por que os shoppings têm se transformado em galerias fantasmas

Acabou: por que os shoppings têm se transformado em galerias fantasmas

MAIS LIDAS

Imagem - Filho de Arlindo Cruz fora do casamento se revolta por exclusão na herança do pai
01

Filho de Arlindo Cruz fora do casamento se revolta por exclusão na herança do pai

Imagem - Bahia vende Lucho Rodríguez por € 22 milhões e bate recorde histórico no Nordeste
02

Bahia vende Lucho Rodríguez por € 22 milhões e bate recorde histórico no Nordeste

Imagem - Concurso do Core tem 800 vagas e salários de até R$ 8 mil
03

Concurso do Core tem 800 vagas e salários de até R$ 8 mil

Imagem - Reajuste salarial dos servidores do estado é sancionado; saiba quem será contemplado
04

Reajuste salarial dos servidores do estado é sancionado; saiba quem será contemplado