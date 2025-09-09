Festa milionária do filho de Faustão teve show de Travis Scott; saiba o valor

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 9 de setembro de 2025 às 09:03
João Silva reuniu diversas celebridades em um 'after' milionário após os shows do The Town no último sábado (6). A festa, feita pelo filho de Faustão em parceria com os empresários Álan Bissoli e João Lucas Brasio, teve até apresentação de Travis Scott e Lauryn Hill, headliners do festival em São Paulo.
Segundo o portal LeoDias, o encontro reuniu artistas internacionais e grandes nomes da cena brasileira em um ambiente pensado para descontração e networking. Entre os famosos que marcaram presença, estavam Bruna Marquezine, Sasha Meneghel, João Guilherme, Jade e Léo Picon, Maisa, Taís Araújo e Lázaro Ramos.
João Silva (filho de Fustão)
Os principais destaques do after foram os shows. E, para isso, foi preciso desembolsar um valor astronômico. A apresentação extra de Travis Scott custou 250 mil dólares (cerca de R$ 1,3 milhões), enquanto Lauryn Hill e os filhos, Zion Marley e YG Marley, somaram outros 100 mil dólares (R$ 542 mil). Desta forma, o gasto só nos espetáculos chegou a quase R$ 1,9 milhão.
A proposta apresentou um formato inédito de encontro privado: uma combinação de celebração e networking, onde empresários, artistas e influenciadores circulavam livremente, trocando ideias, contatos e experiências. Ainda segundo o portal LeoDias, o grupo seguiu do Autódromo de Interlagos, onde aconteceu o The Town, direto para a festa particular realizada na Barra Funda, em São Paulo.
Bruna Marquezine e João Guilherme
Veja a lista completa de famosos presentes:
Alice Wegmann
Bella Campos
Bruna Marquezine
Cjota
Criolo
Cela Lopes
Duquesa
Duda Santos
Felipe Simas
Filipe Ret
Fernanda Concon
Hariel
Iza
Jade Picon
Jeniffer Nascimento
João Guilherme
Jota Pê
Julio Cocielo
Kay Black
Larissa Manoela
Lázaro Ramos
Liniker
Livinho
Luciana Gimenez
Léo Picon
Maisa
Mano Brown
Mariah Nala
Matuê
Maya Massafera
Mochakk
Nattan
Paulo André
Sasha Meneghel
Silva
Taís Araújo
Veigh
Vitória Strada