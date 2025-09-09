QUASE 2 MESES DEPOIS

Ex-marido da chefe do RH flagrada com CEO em show do Coldplay finalmente rompe o silêncio

Andrew Cabot se pronunciou pela primeira vez sobre o escândalo envolvendo a ex-mulher, Kristin Cabot, e Andy Byron

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 08:36

Andrew Cabot (ao centro) e o flagra de sua ex, Kristin Cabot, com Andy Byron Crédito: Reprodução

O escândalo da traição descoberta pela 'câmera do beijo' do Coldplay ganhou mais um capítulo. Após quase dois meses, Andrew Cabot decidiu quebrar o silêncio e se pronunciar pela primeira vez sobre o escândalo. Ele é o ex-marido de Kristin Cabot, a chefe do RH flagrada agarradinha com o então CEO da Astronomer, Andy Byron, durante o show em Foxborough, Massachusetts (EUA).

O CEO da empresa de bebidas Privateer Rum admitiu que ele e Kristin, apesar de terem finalizado o divórcio recentemente, estavam "separados de forma privada e amigável várias semanas antes do show do Coldplay". Vale lembrar que a mulher, que deixou o cargo no RH da Astronomer após o escândalo vir à tona, chamou o ex-marido de "egocêntrico obcecado por dinheiro" em entrevista ao jornal britânico 'The Daily Mail'.

Andy Byron 1 de 7

"A decisão de divórcio já estava em andamento antes daquela noite. Agora que o pedido de divórcio se tornou público, Andrew espera que isso proporcione um encerramento respeitoso às especulações e permita à sua família a privacidade que sempre prezou", disse um representante de Andrew à revista norte-americana 'People'.

Kristin teria entrado com o pedido de divórcio em 13 de agosto, pouco menos de um mês após o flagra no show do Coldplay. Isso aconteceu depois de ela ter pedido demissão de seu cargo de diretora de RH da Astronomer.