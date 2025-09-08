Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja 6 alimentos para ajudar a aumentar a libido

Veja como a alimentação pode contribuir para melhorar o desejo sexual

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 22:10

A alimentação pode influenciar a libido (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
A alimentação pode influenciar a libido Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

A libido é o desejo sexual natural do ser humano, influenciado por fatores hormonais, psicológicos e emocionais. Ela tem grande importância para a saúde física e mental, pois está ligada ao prazer, à intimidade e até ao fortalecimento dos vínculos afetivos. Quando está equilibrada, contribui para o bem-estar geral e para a qualidade de vida.

Segundo a nutricionista Patrícia Davidson, expert em equilíbrio hormonal e na saúde da mulher, entre as múltiplas causas na diminuição do apetite sexual, estão:

  • Fatores hormonais: baixa de testosterona em homens e alterações de estrogênio/progesterona em mulheres;
  • Estresse psicológico: depressão, ansiedade, fadiga mental;
  • Doenças crônicas: diabetes, hipertensão, obesidade, síndrome metabólica;
  • Uso de medicamentos: antidepressivos, anti-hipertensivos, contraceptivos hormonais;
  • Estilo de vida: consumo excessivo de álcool, tabagismo, sedentarismo.

Alimentos para aumentar a libido

A alimentação pode ser uma grande aliada para ajudar a aumentar a libido . “Alguns alimentos têm associação com melhora da função sexual e aumento da libido, principalmente pelo impacto em circulação sanguínea, hormônios e estresse oxidativo”, Patrícia Davidson.

Abaixo, ela lista algumas opções:

  • Chocolate amargo: rico em flavonoides, melhora o fluxo sanguíneo;
  • Frutas vermelhas e uvas: antioxidantes, melhoram a função endotelial;
  • Nozes e castanhas: aumentam óxido nítrico, melhorando a ereção;
  • Romã: antioxidante potente, melhora a função erétil;
  • Alimentos termogênicos: pimenta, canela, gengibre;
  • Alimentos ricos em zinco (ostras, carne magra, sementes): essenciais para produção de testosterona.
O consumo excessivo de certos alimentos pode prejudicar a libido (Imagem: photohasan | Shutterstock)
O consumo excessivo de certos alimentos pode prejudicar a libido Crédito: Imagem: photohasan | Shutterstock

Alimentos que prejudicam a libido

Por outro lado, de acordo com Patrícia Davidson, alguns alimentos e padrões alimentares podem prejudicar a libido por favorecer inflamação, alterar hormônios ou reduzir circulação sanguínea. São eles:

Alimentos ultraprocessados: ricos em gorduras trans e açúcares, aumentam o risco de disfunção erétil;

  • Excesso de álcool: reduz a testosterona e pode comprometer a ereção;
  • Gorduras saturadas e frituras: pioram o fluxo sanguíneo e a saúde vascular;
  • Refrigerantes e bebidas adoçadas: causa resistência à insulina e inflamação.

Receita de shot para melhorar a libido

A nutricionista ensina uma receita de shot para a libido , natural e fácil de fazer. Veja:

Ingredientes

  • 50 ml de suco de romã
  • 30 ml de suco de beterraba
  • 5 g de gengibre fresco ralado
  • 1 colher de chá de cacau 100% em pó
  • 1 colher de chá de mel
  • 1 pitada de pimenta caiena

Modo de preparo

Misture todos os sucos de romã e de beterraba em um copo pequeno. Adicione o gengibre ralado, o cacau, o mel e a pimenta caiena. Bata rapidamente no mixer e tome em jejum ou 30 minutos antes da refeição principal.

Por Thiago Martins de Freitas

Mais recentes

Imagem - Romaria de Bom Jesus da Lapa ganha status de Patrimônio Imaterial Cultural do Brasil

Romaria de Bom Jesus da Lapa ganha status de Patrimônio Imaterial Cultural do Brasil
Imagem - Vai  chover? Veja a previsão do tempo para esta semana em Salvador

Vai  chover? Veja a previsão do tempo para esta semana em Salvador
Imagem - 'Desmanche' de carros ligado a fraudes de seguro é encontrado no sul da Bahia

'Desmanche' de carros ligado a fraudes de seguro é encontrado no sul da Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Eliana vai substituir Luciano Huck na programação de domingo da Globo em 2026
01

Eliana vai substituir Luciano Huck na programação de domingo da Globo em 2026

Imagem - Vidente que cravou fim da relação de Virginia e Zé Felipe revela término chocante de mais 2 casais
02

Vidente que cravou fim da relação de Virginia e Zé Felipe revela término chocante de mais 2 casais

Imagem - Ratinho revela fortuna que SBT teve que pagar à Record para contratá-lo: ‘Nem o Silvio tinha esse dinheiro’
03

Ratinho revela fortuna que SBT teve que pagar à Record para contratá-lo: ‘Nem o Silvio tinha esse dinheiro’

Imagem - Coelba abre 135 vagas para curso gratuito de eletricistas em três cidades baianas
04

Coelba abre 135 vagas para curso gratuito de eletricistas em três cidades baianas