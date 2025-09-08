Veja 6 alimentos para ajudar a aumentar a libido

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 8 de setembro de 2025 às 22:10
A libido é o desejo sexual natural do ser humano, influenciado por fatores hormonais, psicológicos e emocionais. Ela tem grande importância para a saúde física e mental, pois está ligada ao prazer, à intimidade e até ao fortalecimento dos vínculos afetivos. Quando está equilibrada, contribui para o bem-estar geral e para a qualidade de vida.
Segundo a nutricionista Patrícia Davidson, expert em equilíbrio hormonal e na saúde da mulher, entre as múltiplas causas na diminuição do apetite sexual, estão:
A alimentação pode ser uma grande aliada para ajudar a aumentar a libido . “Alguns alimentos têm associação com melhora da função sexual e aumento da libido, principalmente pelo impacto em circulação sanguínea, hormônios e estresse oxidativo”, Patrícia Davidson.
Abaixo, ela lista algumas opções:
Por outro lado, de acordo com Patrícia Davidson, alguns alimentos e padrões alimentares podem prejudicar a libido por favorecer inflamação, alterar hormônios ou reduzir circulação sanguínea. São eles:
Alimentos ultraprocessados: ricos em gorduras trans e açúcares, aumentam o risco de disfunção erétil;
A nutricionista ensina uma receita de shot para a libido , natural e fácil de fazer. Veja:
Ingredientes
Modo de preparo
Misture todos os sucos de romã e de beterraba em um copo pequeno. Adicione o gengibre ralado, o cacau, o mel e a pimenta caiena. Bata rapidamente no mixer e tome em jejum ou 30 minutos antes da refeição principal.
Por Thiago Martins de Freitas