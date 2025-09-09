Acesse sua conta
Silva é criticado após atacar Serginho Groisman e artistas em show: 'Fez carreira cantando cover'

Cantor viralizou ao criticar o "Altas Horas" e atacar Virgínia Fonseca e Luísa Sonza, mas foi chamado de hipócrita

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 07:06

Silva critica Serginho e artistas em show e é acusado de hipocrisia
Silva critica Serginho e artistas em show e é acusado de hipocrisia Crédito: Reprodução

O cantor Silva virou assunto nas redes sociais após um show em Brasília no último domingo (7). Durante a apresentação, ele fez duras críticas a Serginho Groisman, Virgínia Fonseca e Luísa Sonza. O vídeo do desabafo ganhou repercussão nesta segunda-feira (8) e dividiu opiniões do público.

Em tom de revolta, Silva disparou contra Virgínia, que depôs recentemente na CPI das Bets: “Vai se fder, Virgínia. Que garota escrota, mano. A garota era pobre e ficou rica, agora faz os pobres perderem o dinheiro que nem têm. Não dá mais, galera”*, disse o cantor.

Na sequência, o alvo foi Serginho Groisman, apresentador do Altas Horas. Silva afirmou que só era chamado ao programa para interpretar músicas de outros artistas: “Ele continua me chamando só para cantar os outros. Nunca me chama para cantar minha música. E assim, não vou. Já deu. Já deu”, desabafou. O artista ainda insinuou que a carreira de Luísa Sonza teria financiamento do agronegócio.

Quem é Silva?

Cantor e compositor Lúcio Silva de Souza, mais conhecido pelo nome artístico Silva por Reprodução
Referência da MPB contemporânea, que mistura indie pop e ritmos brasileiros por Reprodução
Ficou marcado por projetos de regravação: Silva Canta Marisa (2016) por Reprodução
Também é lembrado pelo projeto Bloco do Silva e por turnês e shows por todo o Brasil por Reprodução
Teve colaborações com nomes como Marisa Monte, Ivete Sangalo, Anitta e parcerias ao vivo com Liniker por Reprodução
Discografia sólida — entre os álbuns: Claridão, Vista pro Mar, Júpiter, Brasileiro, Cinco e Encantado por Reprodução
1 de 6
Cantor e compositor Lúcio Silva de Souza, mais conhecido pelo nome artístico Silva por Reprodução

Nas redes sociais, o posicionamento não pegou bem. Internautas acusaram Silva de incoerência, lembrando que parte de sua trajetória foi marcada justamente por projetos de covers, como o álbum Silva Canta Marisa (2016) e o Bloco do Silva, que mistura sucessos de diferentes gêneros. “Não que ele esteja errado, mas ele fez um álbum inteiro cantando Marisa Monte e ainda vive de releitura. Incoerente”, apontou um usuário do X (antigo Twitter). Outro ironizou: “O Silva se passou demais. Só existe por causa dos covers”.

