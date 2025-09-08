Acesse sua conta
Substituto de César Tralli no ‘Jornal Hoje’ terá aumento salarial de 50%; saiba o valor

Roberto Kovalic deixa o “Hora 1” para assumir o telejornal da tarde da Globo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 07:58

Roberto Kovalic Crédito: Reprodução/TV Globo

A TV Globo vai promover mudanças importantes em seu time de apresentadores a partir de novembro. Entre as novidades, está a saída de César Tralli do Jornal Hoje para integrar o rodízio de apresentadores do Jornal Nacional. No lugar dele, quem assume a bancada é Roberto Kovalic, atual âncora do Hora 1.

Segundo informações do colunista André Romano, do jornal O Tempo, Kovalic terá um aumento de 50% em seu salário com a mudança. Ele passará a receber R$ 120 mil mensais no Jornal Hoje, contra os R$ 80 mil que recebia no telejornal das madrugadas.

As alterações salariais não param por aí. Tralli também verá seu contracheque crescer: de R$ 120 mil, passará a ganhar R$ 350 mil no Jornal Nacional. Já William Bonner terá uma redução expressiva. De R$ 900 mil no comando do JN, ele passará a receber R$ 200 mil no Globo Repórter, cargo que terá menor carga de trabalho e menos pressão.

Quem é Roberto Kovalic?

Com 35 anos de carreira na Globo, Roberto Kovalic já atuou como correspondente internacional em Nova York, Tóquio e Londres, cobrindo eventos como o furacão Katrina e o desastre nuclear de Fukushima. Em 2016, retornou ao Brasil e, três anos depois, assumiu o comando do Hora 1.

“Tenho uma longa relação com o 'JH' e muito carinho pelo jornal. Algumas das reportagens que mais marcaram minha vida de repórter foram ao ar no 'JH', como a primeira reportagem completa sobre o tsunami no Japão em 2011. Foi um exemplo da essência do jornal: contamos a história que estava acontecendo”, afirmou Kovalic em entrevista.

Além da mudança no JH, Tiago Scheuer, do Bom Dia Brasil, assumirá o comando do Hora 1. Já no Jornal Nacional, Cristiana Sousa Cruz foi anunciada como nova editora-chefe, função anteriormente acumulada por William Bonner.

