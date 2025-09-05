DESCULPAS

Mano Brown se retrata nas redes após chamar Camila Pitanga de 'mulata'

O rapper foi corrigido pela atriz, que se identifica como mulher negra, durante episódio do 'Mano a Mano'; situação gerou polêmicas e debates online



Elis Freire

Heider Sacramento

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 18:25

Camila Pitanga corrige Mano Brown: “Sou negra” Crédito: Reprodução/YouTube

O rapper Mano Brown publicou uma declaração nas redes sociais nesta sexta-feira (5) se desculpando com Camila Pitanga e o seu pai, Antonio Pitanga, pelos “transtornos causados” após a participação dos dois em episódio recente do podcast "Mano a Mano". Durante o programa, ele chamou a atriz de “mulata” e foi corrigido por ela, que se identifica como uma mulher negra e reconhece o teor depreciativo do termo.

A fala polêmica de Mano Brown diante de Camila aparece em um corte que foi publicado nas redes sociais do programa e do artista e ganhou grande repercussão a nível nacional. A situação gerou inclusive questionamentos públicos sobre a negritude da atriz e uma onda de fake news nas redes sociais questionando a paternidade de Antonio Pitanga.

Camila Pitanga no podcast Mano a Mano 1 de 6

“Venho agradecer imensamente pela recepção calorosa da nova temporada do Mano a Mano. Cada episódio foi pensado com cuidado e propósito, e estamos felizes em ver como essa troca tem tocado e gerado reflexões no nosso público. Também quero emitir um sincero pedido de desculpas à família Pitanga, em especial a Antônio e Camila Pitanga, nossos convidados, pelos transtornos causados pela repercussão do episódio”, escreveu Mano Brown, se retratando.

O famoso e sua equipe reconheceram que tiveram responsabilidade diante da repercussão problemática do episódio pela forma que ele foi divulgado online. "Reconhecemos que a condução do tema e a forma que o episódio foi divulgado são de total responsabilidade nossa, especialmente por se tratar de um assunto polêmico e atual", disse ainda.

Por fim, Mano Brown agradeceu pela contribuição dos convidados. "Reforçamos também que os convidados tiveram uma excelente participação, contribuindo com respeito, sabedoria e generosidade para o debate", encerrou.

Desculpa de Mano Brown e equipe à Camila Pitanga Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Relembre o episódio

Camila Pitanga, de 48 anos, corrigiu Mano Brown durante participação no podcast Mano a Mano, exibido no YouTube na último dia 21. A atriz discordou do rapper após ele se referir a ela como “mulata” e afirmou com firmeza que se reconhece como uma mulher negra.

Logo no início da conversa, Brown questionou: “Você é mulher mulata? Posso usar esse termo ou não?”. A atriz respondeu de imediato: “Negra!”. O cantor então tentou justificar sua colocação, lembrando que muitas pessoas os classificam como “pardos”.

“Você sabe que a gente é lido como pardo, certo?”, disse o rapper, ao que Camila retrucou: “Tudo bem, mas eu não me chamo de parda”. Brown concordou em parte, mas explicou sua visão pessoal: “Eu também não, mas mulato eu sou e eu entendo como a gente é lido. Não adianta eu querer ser o blue [retinto], as pessoas me leem como o brown [negro de pele clara]”.

Durante a discussão, Mano Brown acrescentou que já presenciou debates sobre a raça de ambos: “Eu já vi debates sobre a sua raça e sobre a minha… se você é negra ou não. Então, por isso que eu te pergunto: a visão, a forma como ele [Antônio Pitanga, pai da atriz] é visto, é diferente de você. Certo?”.