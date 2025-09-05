Marcia Sensitiva é vítima de golpe e vai parar na delegacia; entenda o caso

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 5 de setembro de 2025 às 16:15
A taróloga Marcia Sensitiva revelou que seu nome foi usado por um golpista que se passou por ela, utilizando inteligência artificial para criar vídeos falsos. A situação chegou a levá-la à delegacia nesta semana.
Segundo Marcia, o criminoso oferecia um suposto “retrato de almas gêmeas”, enganando seguidores com conteúdos manipulados digitalmente. “Todo dia, nas redes, aparecem dezenas de pessoas se passando por mim. Meu filho contratou uma empresa só para monitorar isso”, explicou a médium durante participação no programa Melhor da Tarde, nesta quinta-feira (04).
A taróloga detalhou como os golpistas usam tecnologia de deepfake para simular sua voz e movimentos faciais em vídeos, criando a impressão de que ela estava falando algo que, na verdade, nunca disse. “Teve a pior situação, que nos levou ao DEIC [Departamento Estadual de Investigações Criminais]. Uma pessoa dizia que vendia retrato de alma gêmea, que absurdo!”, comentou.
Márcia Sensitiva
Marcia Sensitiva aproveitou para alertar os internautas sobre cuidados na internet: “Sempre verifiquem as redes sociais oficiais. Nem tudo é o que parece. Esses golpes usam imagens e vídeos falsos para enganar as pessoas”. A jornalista Regina Dourado, presente na discussão, reforçou a recomendação: “É preciso desconfiar, observar os detalhes e conferir a fonte antes de acreditar em qualquer conteúdo digital”.