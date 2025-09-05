Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Marcia Sensitiva é vítima de golpe e vai parar na delegacia; entenda o caso

Taróloga recomenda conferir redes oficiais antes de acreditar em ofertas falsas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 16:15

Márcia Sensitiva
Márcia Sensitiva Crédito: Reprodução

A taróloga Marcia Sensitiva revelou que seu nome foi usado por um golpista que se passou por ela, utilizando inteligência artificial para criar vídeos falsos. A situação chegou a levá-la à delegacia nesta semana.

Segundo Marcia, o criminoso oferecia um suposto “retrato de almas gêmeas”, enganando seguidores com conteúdos manipulados digitalmente. “Todo dia, nas redes, aparecem dezenas de pessoas se passando por mim. Meu filho contratou uma empresa só para monitorar isso”, explicou a médium durante participação no programa Melhor da Tarde, nesta quinta-feira (04).

Leia mais

Imagem - Alice Braga surge em clima romântico com a namorada em viagem pela Itália: 'Pausa na vida'

Alice Braga surge em clima romântico com a namorada em viagem pela Itália: 'Pausa na vida'

Imagem - César Tralli celebra nova fase e comenta ida para o Jornal Nacional: 'Começo de uma nova vida'

César Tralli celebra nova fase e comenta ida para o Jornal Nacional: 'Começo de uma nova vida'

Imagem - Carolina Kasting rebate Patrícia Poeta no Encontro e esclarece carreira após 'Terra Nostra'

Carolina Kasting rebate Patrícia Poeta no Encontro e esclarece carreira após 'Terra Nostra'

A taróloga detalhou como os golpistas usam tecnologia de deepfake para simular sua voz e movimentos faciais em vídeos, criando a impressão de que ela estava falando algo que, na verdade, nunca disse. “Teve a pior situação, que nos levou ao DEIC [Departamento Estadual de Investigações Criminais]. Uma pessoa dizia que vendia retrato de alma gêmea, que absurdo!”, comentou.

Márcia Sensitiva

Marcia Sensitiva no "Avisa Lá que Eu Vou", comandado por Paulo Vieira por Reprodução
Márcia Sensitiva por Reprodução
Márcia Sensitiva é internada para cirurgia por Reprodução / Redes sociais
Márcia Sensitiva por Reprodução
Márcia Sensitiva por Reprodução
Marcia Sensitiva no "Avisa Lá que Eu Vou", comandado por Paulo Vieira por Reprodução
Márcia Sensitiva por Reprodução
1 de 7
Marcia Sensitiva no "Avisa Lá que Eu Vou", comandado por Paulo Vieira por Reprodução

Marcia Sensitiva aproveitou para alertar os internautas sobre cuidados na internet: “Sempre verifiquem as redes sociais oficiais. Nem tudo é o que parece. Esses golpes usam imagens e vídeos falsos para enganar as pessoas”. A jornalista Regina Dourado, presente na discussão, reforçou a recomendação: “É preciso desconfiar, observar os detalhes e conferir a fonte antes de acreditar em qualquer conteúdo digital”.

Leia mais

Imagem - Satin skin makeup: confira 7 dicas para um glow na medida certa

Satin skin makeup: confira 7 dicas para um glow na medida certa

Imagem - Setembro Amarelo: entenda a campanha e como ajudar alguém

Setembro Amarelo: entenda a campanha e como ajudar alguém

Imagem - Nome para gatos carinhosos: veja 12 ideias perfeitas para se inspirar

Nome para gatos carinhosos: veja 12 ideias perfeitas para se inspirar

Mais recentes

Imagem - VÍDEO: Humorista viraliza ao se ‘fantasiar’ de ‘branco’ e divide opiniões

VÍDEO: Humorista viraliza ao se ‘fantasiar’ de ‘branco’ e divide opiniões
Imagem - Bel Lima mostra barriga de grávida de Ayla e revela susto com detalhe do roteiro

Bel Lima mostra barriga de grávida de Ayla e revela susto com detalhe do roteiro
Imagem - Tênis Nike Runner e jaqueta North Sails: conheça os looks de Carlo Acutis, primeiro santo nascido nos anos 90

Tênis Nike Runner e jaqueta North Sails: conheça os looks de Carlo Acutis, primeiro santo nascido nos anos 90

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua