Marcia Sensitiva é vítima de golpe e vai parar na delegacia; entenda o caso

Taróloga recomenda conferir redes oficiais antes de acreditar em ofertas falsas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 16:15

Márcia Sensitiva Crédito: Reprodução

A taróloga Marcia Sensitiva revelou que seu nome foi usado por um golpista que se passou por ela, utilizando inteligência artificial para criar vídeos falsos. A situação chegou a levá-la à delegacia nesta semana.

Segundo Marcia, o criminoso oferecia um suposto “retrato de almas gêmeas”, enganando seguidores com conteúdos manipulados digitalmente. “Todo dia, nas redes, aparecem dezenas de pessoas se passando por mim. Meu filho contratou uma empresa só para monitorar isso”, explicou a médium durante participação no programa Melhor da Tarde, nesta quinta-feira (04).

A taróloga detalhou como os golpistas usam tecnologia de deepfake para simular sua voz e movimentos faciais em vídeos, criando a impressão de que ela estava falando algo que, na verdade, nunca disse. “Teve a pior situação, que nos levou ao DEIC [Departamento Estadual de Investigações Criminais]. Uma pessoa dizia que vendia retrato de alma gêmea, que absurdo!”, comentou.

