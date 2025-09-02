Acesse sua conta
César Tralli celebra nova fase e comenta ida para o Jornal Nacional: 'Começo de uma nova vida'

Jornalista assume vaga deixada por William Bonner e fala sobre mudança para o Rio de Janeiro

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 16:44

César Tralli Crédito: Reprodução/TV Globo 

César Tralli se emocionou ao falar sobre sua nova fase profissional. Durante participação no SP1 desta terça-feira (02), o apresentador comentou a futura mudança para o Rio de Janeiro, onde passará a comandar o Jornal Nacional ao lado de Renata Vasconcellos. Ele substituirá William Bonner, que deixa a bancada após 29 anos, sendo 26 deles também como editor-chefe.

No bate-papo com César Tralli Alan Severiano, Tralli definiu o momento como o início de uma “nova vida”. Apesar da mudança, garantiu que seguirá presente em São Paulo, cidade onde nasceu e construiu sua trajetória.

“Você sabe o quanto eu gosto de estar aqui contigo no JH interagindo no SP1, esse SP1 que eu fiquei por 10 anos. Tenho essa conexão maravilhosa com o público de São Paulo, a cidade onde eu nasci, eu sou da ZL, enfim. Agora vou começar uma nova vida, mas pode ter certeza que estaremos sempre conectados”, disse.

O anúncio oficial da saída de William Bonner foi feito no Jornal Nacional desta segunda (01), que também celebra seus 56 anos no ar. A Globo confirmou que Bonner permanecerá na bancada até 3 de novembro e, a partir do dia 4, Tralli assumirá o posto ao lado de Renata.

Enquanto isso, o Jornal Hoje passará a ser apresentado por Roberto Kovalick, e Tiago Scheuer ficará no comando do Hora Um. Já a função de editor-chefe do JN será ocupada por Cristiana Sousa Cruz, parceira de Bonner há seis anos.

A emissora também anunciou que, em 2026, Bonner dará início a uma nova etapa, passando a integrar o Globo Repórter ao lado de Sandra Annenberg. Nas redes sociais, Bonner, Renata e Tralli posaram juntos comemorando a transição.

Com 54 anos, César Tralli tem mais de três décadas de carreira no Grupo Globo. Formado em Jornalismo pela Cásper Líbero, iniciou sua trajetória na Gazeta Esportiva e passou por Jovem Pan, SBT e Record antes de ingressar na Globo em 1993. Atuou como correspondente internacional em Londres, foi âncora do SPTV 1ª Edição por 10 anos e, desde 2021, comanda o Jornal Hoje. Além disso, apresenta o Jornal GloboNews – Edição das 18h.

Na vida pessoal, o jornalista é casado há oito anos com Ticiane Pinheiro, com quem tem Manuella, de 6 anos. Ele também é padrasto de Rafaella Justus, de 16, filha da apresentadora com Roberto Justus.

