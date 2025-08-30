FAMOSOS

'Tocava sanfona aos 9 anos': Michel Teló relembra infância e primeiros shows

Cantor e agora mentor do reality Estrela da Casa, Michel Teló relembra primeiros passos na música

Michel é apaixonado por música desde a infância Crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal

Michel Teló, de 44 anos, começou cedo a se dedicar à música. Aos 9 anos ganhou sua primeira sanfona e, apenas três anos depois, já se apresentava em bailes. Aos 14, montou seu primeiro estúdio, produzindo para outros artistas e explorando gêneros que iam do sertanejo ao rock, MPB e pagode.

Sua carreira decolou no Grupo Tradição, onde ajudou a popularizar um sertanejo animado, influenciado por ritmos como o axé. “A percussão do É o Tchan - esse balanço - está até hoje nas músicas do sertanejo”, comentou o cantor ao g1.

Após seguir carreira solo, Michel conquistou destaque com músicas como Fugidinha, mas foi Ai Se Eu Te Pego, lançada em 2011, que o projetou internacionalmente, chegando ao topo das paradas em mais de 20 países. O sucesso viralizou com dancinhas de jogadores famosos, como Neymar e Cristiano Ronaldo. “Quando você vem com uma música muito chiclete, como ‘Ai Se Eu Te Pego’, ela tende a apanhar bastante… Se você quer ter bastante lovers, vai ter bastante haters”, comentou Teló sobre a repercussão.

Além da carreira musical, Michel lançou o álbum Sertanejinho do Teló, reinterpretando clássicos nacionais de diversos gêneros em ritmo sertanejo. “A ideia era criar algo para a família, já que minha família é grande”, afirmou. Entre as faixas estão adaptações de Metamorfose Ambulante, Anna Julia, O Sol e Meu Erro, homenageando artistas que marcaram sua trajetória.

Mesmo investindo no agronegócio, Teló reforça que sua história começou na música: “O meu dinheiro não veio de nenhum boi. Foi uma luta minha com meu irmão”, declarou.