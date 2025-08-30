'Tocava sanfona aos 9 anos': Michel Teló relembra infância e primeiros shows

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 30 de agosto de 2025 às 17:09
Michel Teló, de 44 anos, começou cedo a se dedicar à música. Aos 9 anos ganhou sua primeira sanfona e, apenas três anos depois, já se apresentava em bailes. Aos 14, montou seu primeiro estúdio, produzindo para outros artistas e explorando gêneros que iam do sertanejo ao rock, MPB e pagode.
Sua carreira decolou no Grupo Tradição, onde ajudou a popularizar um sertanejo animado, influenciado por ritmos como o axé. “A percussão do É o Tchan - esse balanço - está até hoje nas músicas do sertanejo”, comentou o cantor ao g1.
Após seguir carreira solo, Michel conquistou destaque com músicas como Fugidinha, mas foi Ai Se Eu Te Pego, lançada em 2011, que o projetou internacionalmente, chegando ao topo das paradas em mais de 20 países. O sucesso viralizou com dancinhas de jogadores famosos, como Neymar e Cristiano Ronaldo. “Quando você vem com uma música muito chiclete, como ‘Ai Se Eu Te Pego’, ela tende a apanhar bastante… Se você quer ter bastante lovers, vai ter bastante haters”, comentou Teló sobre a repercussão.
Além da carreira musical, Michel lançou o álbum Sertanejinho do Teló, reinterpretando clássicos nacionais de diversos gêneros em ritmo sertanejo. “A ideia era criar algo para a família, já que minha família é grande”, afirmou. Entre as faixas estão adaptações de Metamorfose Ambulante, Anna Julia, O Sol e Meu Erro, homenageando artistas que marcaram sua trajetória.
Michel Teló
Mesmo investindo no agronegócio, Teló reforça que sua história começou na música: “O meu dinheiro não veio de nenhum boi. Foi uma luta minha com meu irmão”, declarou.
Agora, como mentor do reality Estrela da Casa, que estreou no último domingo (25) na TV Globo, Michel acompanha 14 participantes, orientando o desenvolvimento artístico e pessoal. “Sou mentor, mas venho como amigo, colega de trabalho. Um cara que se identifica com a história de cada um”, disse. Ele pretende mostrar aos espectadores os bastidores do mundo da música e o processo de construção de um artista no dia a dia.