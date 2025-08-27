Acesse sua conta
'Veneninho básico': Flávia Alessandra dá spoiler da volta de Sandra em 'Êta Mundo Melhor!'

Personagem de "Êta Mundo Bom!" promete virar a trama das 6 de cabeça para baixo com planos ainda mais perversos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 12:21

Flávia Alessandra voltará como Sandra em Êta Mundo Melhor!
Flávia Alessandra voltará como Sandra em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/Globo

Em 2016, Flávia Alessandra deu vida à inesquecível Sandra, vilã impiedosa de Êta Mundo Bom!, que marcou a novela com sua crueldade e sede de poder. Agora, em 2025, a atriz de 51 anos retorna ao horário das 6 na continuação da trama, Êta Mundo Melhor!, em participações que prometem movimentar os próximos capítulos.

Mesmo atrás das grades, Sandra continuou deixando seu rastro de maldades. Entre as atrocidades cometidas, ela orientou Celso (Rainer Cadete) a desaparecer com o filho do primo Candinho (Sergio Guizé), arrumou confusão com outras presas e chegou a assassinar uma carcereira. Sem perspectivas de liberdade, contou com a ajuda de Ernesto (Eriberto Leão) para orquestrar uma fuga.

E o pior está por vir. De acordo com a Globo, a vilã retorna no dia 15 de setembro, ainda mais perigosa e vingativa. "Sim, é oficial. Ela está voltando. Ainda pior, se é que isso é possível... Disposta a fazer qualquer coisa para tirar da frente quem atrapalhar os seus planos", divulgou a emissora.

Candinho (Sergio Guizé) será o principal alvo da vilã, mas ninguém estará a salvo nos próximos capítulos.

Nas redes sociais, Flávia Alessandra celebrou o retorno de uma de suas personagens mais marcantes. A atriz compartilhou registros dos bastidores e deixou escapar algumas pistas sobre o que vem por aí. "De volta!! Depois de viver algumas histórias por aí, já posso dizer que agora ela tem bastante coisa pra resolver pelo Brasil… Ahhh, minha Sandra… eu já tava com saudades!! E vocês?", escreveu.

Flávia Alessandra é Sandra em "Êta Mundo Melhor!"

Sandra (Flávia Alessandra) foge da cadeia em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Flávia Alessandra voltará como Sandra em Êta Mundo Melhor! por Reprodução/Globo
Flávia Alessandra é Sandra em "Êta Mundo Melhor!" por Divulgação/Globo - Angélica Goudinho
Flávia Alessandra é Sandra em "Êta Mundo Melhor!" por Divulgação/Globo - Angélica Goudinho
Flávia Alessandra é Sandra em "Êta Mundo Melhor!" por Divulgação/Globo - Angélica Goudinho
Elenco celebra volta de Sandra, personagem de Flávia Alessandra em Êta Mundo Melhor! por Reprodução/Instagram
Flávia Alessandra voltará como Sandra em Êta Mundo Melhor! por Reprodução/Instagram
Flávia Alessandra (Sandra) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!'  por Divulgação/TV Globo
1 de 8
Sandra (Flávia Alessandra) foge da cadeia em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo

Em outro vídeo, a atriz segurava um pequeno frasco e brincou: "Veneninho básico da Sandra". Já em uma foto publicada, apareceu folheando um livro intitulado Manual Prático dos Venenos Botânicos, dando a entender que os próximos passos da personagem podem ser ainda mais letais.

O público pode se preparar: a partir da segunda quinzena de setembro, Êta Mundo Melhor! terá capítulos repletos de reviravoltas, vingança e novas maldades de uma das maiores vilãs da teledramaturgia recente.

