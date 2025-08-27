NOVELA DAS 6

Triângulo amoroso envolvendo Dita promete agitar 'Êta Mundo Melhor!' no capítulo desta quarta (27)

No capítulo de hoje; revelações, mal-entendidos e confrontos familiares deixam os personagens à beira do caos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 05:00

Dita (Jeniffer Nascimento) Crédito: Reprodução/TV Globo

Em Êta Mundo Melhor! desta quarta-feira (27), o clima esquenta com as decisões de Quincas, que confessa a Candinho o desejo de reatar o casamento com Dita. Candinho, no entanto, impõe condições e exige que Quincas arrume um emprego antes de qualquer reaproximação.

Enquanto isso, Estela desabafa com Dita sobre seus sentimentos passados, revelando que acreditou que Celso fosse o amor de sua vida, mas se decepciona ao perceber que nem todas as mágoas foram resolvidas. Celso, por sua vez, procura Candinho para pedir conselhos sobre Estela, mas vê suas desculpas rejeitadas.

A trama ainda traz confusões provocadas por Cunegundes, que inventa para Dita que Candinho estaria ajudando Quincas a reconquistar a esposa, aumentando o clima de tensão e mal-entendidos entre os personagens.

Paralelamente, Tamires questiona Francine sobre a origem de seu dinheiro, e Lúcio se aproxima de Margarida, prometendo mais intrigas na história.