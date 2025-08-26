Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após quase uma década, Luiza Brunet entra em nova disputa judicial contra ex-marido

Laudo contábil confirma prejuízos financeiros da artista após ataque de Lirio Parisotto em 2016

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 17:15

Luíza Brunet
Luíza Brunet Crédito: Redes sociais

Luiza Brunet voltou a movimentar o cenário jurídico ao solicitar indenização de R$ 1 milhão ao ex-marido, empresário Lirio Albino Parisotto, em processo que tramita na 36ª Vara Cível de São Paulo. O pedido se baseia em uma sentença criminal já transitada em julgado, que reconheceu Parisotto culpado por agredir a modelo em 2016 com um soco no rosto.

De acordo com a ação, a agressão não só trouxe sofrimento pessoal, mas também comprometeu a trajetória profissional de Brunet, gerando cancelamento de contratos e perda de oportunidades. Um laudo pericial contábil, assinado pela especialista Fernanda Marcellos Ferreira Ayres, reforça essa tese, apontando prejuízos financeiros diretos decorrentes do episódio. O documento destaca que os danos materiais se somam aos danos morais já reconhecidos na esfera penal.

Leia mais

Imagem - Relembre os atores de 'Terra Nostra' que já faleceram antes da reexibição da novela na Globo

Relembre os atores de 'Terra Nostra' que já faleceram antes da reexibição da novela na Globo

Imagem - Jorja Smith cancela participação no AFROPUNK Brasil 2025; veja quem entra no lugar

Jorja Smith cancela participação no AFROPUNK Brasil 2025; veja quem entra no lugar

Imagem - Êta Mundo Melhor!: Estela decide abrir o coração e faz revelação nesta terça (26)

Êta Mundo Melhor!: Estela decide abrir o coração e faz revelação nesta terça (26)

A perícia evidencia que a violência doméstica pode ultrapassar a esfera privada, afetando a reputação de figuras públicas e a renda de quem depende de sua imagem para atuar. Segundo o laudo, os impactos negativos na carreira de Brunet foram mensuráveis e prolongados ao longo do tempo.

Luiza Brunet

Luiza Brunet por Reprodução/Redes Sociais
Luiza Brunet pede R$ 1 milhão de ex-marido por danos à carreira causados por agressão por Reprodução/Redes Sociais
Luíza Brunet por Redes sociais
A modelo Yasmin Brunet é filha de Luíza Brunet por Reprodução/Instagram
1 de 4
Luiza Brunet por Reprodução/Redes Sociais

Parisotto, por sua vez, contesta a solicitação, alegando que não há provas de que a perda de contratos e oportunidades decorreu diretamente da agressão. A defesa do empresário busca reduzir ou anular a indenização, classificando o valor de desproporcional.

A decisão final ficará a cargo do juiz responsável pelo caso, que avaliará o laudo pericial, os documentos financeiros apresentados e os argumentos de ambas as partes. 

Leia mais

Imagem - Idade Moderna: conheça contexto histórico e impactos na humanidade

Idade Moderna: conheça contexto histórico e impactos na humanidade

Imagem - Veja 8 opções de atividades imperdíveis para fazer em Atins

Veja 8 opções de atividades imperdíveis para fazer em Atins

Imagem - Confira 5 receitas criativas com presunto para o almoço

Confira 5 receitas criativas com presunto para o almoço

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Mãe de Davi, do BBB 24, se revolta com ameaça de Luiza Brunet: 'Falar que é escroto pode, né?'

BBB 24: Luiza Brunet fala em crime de injúria após Davi chamar Yasmin de 'inútil'

Luiza Brunet procura direção do BBB por comportamento estranho da filha

Luiza Brunet, mãe de Yasmin, chama o reality de hospício

BBB: Luiza Brunet quer processar Rodriguinho por falas sobre Yasmin

Mais recentes

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua