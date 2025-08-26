JUSTIÇA

Após quase uma década, Luiza Brunet entra em nova disputa judicial contra ex-marido

Laudo contábil confirma prejuízos financeiros da artista após ataque de Lirio Parisotto em 2016

Luiza Brunet voltou a movimentar o cenário jurídico ao solicitar indenização de R$ 1 milhão ao ex-marido, empresário Lirio Albino Parisotto, em processo que tramita na 36ª Vara Cível de São Paulo. O pedido se baseia em uma sentença criminal já transitada em julgado, que reconheceu Parisotto culpado por agredir a modelo em 2016 com um soco no rosto.

De acordo com a ação, a agressão não só trouxe sofrimento pessoal, mas também comprometeu a trajetória profissional de Brunet, gerando cancelamento de contratos e perda de oportunidades. Um laudo pericial contábil, assinado pela especialista Fernanda Marcellos Ferreira Ayres, reforça essa tese, apontando prejuízos financeiros diretos decorrentes do episódio. O documento destaca que os danos materiais se somam aos danos morais já reconhecidos na esfera penal.

A perícia evidencia que a violência doméstica pode ultrapassar a esfera privada, afetando a reputação de figuras públicas e a renda de quem depende de sua imagem para atuar. Segundo o laudo, os impactos negativos na carreira de Brunet foram mensuráveis e prolongados ao longo do tempo.

Parisotto, por sua vez, contesta a solicitação, alegando que não há provas de que a perda de contratos e oportunidades decorreu diretamente da agressão. A defesa do empresário busca reduzir ou anular a indenização, classificando o valor de desproporcional.