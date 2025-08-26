Acesse sua conta
Êta Mundo Melhor!: Estela decide abrir o coração e faz revelação nesta terça (26)

A trama de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson reserva surpresas, intrigas e confrontos inesperados

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 05:00

Estela (Larissa Manoela) decide abrir o coração e faz revelação Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo desta terça-feira (26) de Êta Mundo Melhor!, a novela das seis da TV Globo mostra que os segredos estão prestes a explodir. Cunegundes arma mais uma de suas estratégias e afirma a Candinho que Dita e Quincas continuam juntos, gerando confusão e tensão entre os personagens.

Enquanto isso, Estela decide abrir o coração e revela a Celso que viveu um relacionamento com outro homem no passado, deixando o clima ainda mais carregado de emoções. A situação se complica com as ações de Zé dos Porcos, que protege a porca Jurema das ameaças de Maria Divina e Medeia.

A trama também traz momentos de intriga e chantagem: Ernesto pressiona Zulma, enquanto Araújo ameaça demitir Alarico caso ele revele novamente a verdade sobre os ingredientes dos biscoitos. Estela procura Dita para desabafar sobre a reação de Celso diante de seu passado, e Samir planeja expulsar Ernesto da casa de Zulma.

No meio de tantas confusões, Quincas procura Candinho, preparando o terreno para novas reviravoltas.

Escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. A programação pode sofrer alterações conforme a grade da emissora.

