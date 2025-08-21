MEMÓRIA

Relembre os atores de 'Terra Nostra' que já faleceram antes da reexibição da novela na Globo

Sucesso de Benedito Ruy Barbosa retorna em edição especial e reacende a lembrança de grandes nomes do elenco que já se despediram do público

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 16:02

Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda são os protagonistas da trama histórica Terra Nostra, de 1999 Crédito: Reprodução

No dia 1º de setembro, a Globo estreia a edição especial de Terra Nostra, novela de Benedito Ruy Barbosa que marcou época entre 1999 e 2000. A trama, que retratou a saga dos imigrantes italianos no Brasil, volta às telas após 25 anos e desperta também a saudade de artistas que brilharam no folhetim, mas já não estão mais entre nós.

Entre eles está Raul Cortez, eterno Francesco, par romântico de Paola (Maria Fernanda Cândido). O ator faleceu em 18 de julho de 2006, aos 73 anos, vítima de um câncer no pâncreas.

Outro nome lembrado é o de Lolita Rodrigues, que deu vida à espanhola Dolores, dona de pensão e mãe de Hortência (Cláudia Raia). A atriz morreu em 5 de novembro de 2023, aos 94 anos, após complicações de uma pneumonia.

Elias Gleizer, responsável pelo carismático Padre Olavo, partiu em 16 de maio de 2015, aos 81 anos, devido a falência circulatória provocada por broncopneumonia.

Também faz parte dessa lista Mário César Camargo, intérprete de Anacleto, pai de Paola. O ator morreu em 10 de outubro de 2022, aos 75 anos, após um mal súbito.

Na fazenda de Gumercindo (Antonio Fagundes), trabalhava Damião, papel de Gésio Amadeu. O ator faleceu em 5 de agosto de 2020, aos 73 anos, em decorrência de falência múltipla dos órgãos após contrair Covid-19.

Logo no primeiro capítulo, a trama contou ainda com a presença de Gianfrancesco Guarnieri como Giulio, pai de Giuliana (Ana Paula Arósio). Ele morreu em 22 de julho de 2006, aos 71 anos, devido a complicações de uma insuficiência renal crônica.

Além desses, outros artistas que tiveram participações especiais na novela também já se despediram do público, como Antônio Abujamra (1932-2005), Chico Anysio (1931-2012), Ilva Niño (1933-2024), Mara Manzan (1952-2009) e Sérgio Viotti (1927-2009).