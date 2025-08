NOVELA DAS 6

Larissa Manoela revela como se preparou para viver personagem com ansiedade em Êta Mundo Melhor!

Atriz comenta repercussão de sua atuação como Estela e revela como experiências pessoais a ajudaram na preparação

“Gosto muito de respirar fundo. Quando a gente entende o que tem que fazer, é hora de viver a cena. Para interpretar as crises de ansiedade, preciso estar bem centrada. Às vezes ouço música, mas deixo para que as emoções venham naturalmente, no momento. Conto muito com a concentração e o apoio dos profissionais no set”, contou a atriz.>