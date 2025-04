FAMOSOS

Larissa Manoela exibe mansão milionária de R$ 4 milhões e vibra com nova fase: 'Boa semana pra nós'

Atriz se prepara para viver a protagonista de nova novela da Globo e celebra recomeço ao lado de André Luiz Frambach em casa luxuosa no Rio

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de abril de 2025 às 09:51

Larissa Manoela começou a semana em clima de gratidão e entusiasmo. Nesta segunda-feira (14), a atriz compartilhou em seu Instagram cliques na área externa da mansão onde mora com o marido, André Luiz Frambach. “Boa semana pra nós”, escreveu ela na legenda.>

O registro não apenas marcou o início de mais uma segunda-feira como também destacou um novo momento em sua carreira: Larissa viverá Estela, protagonista de Êta Mundo Melhor!, sequência da novela de sucesso Êta Mundo Bom! (2016), com estreia marcada para 30 de junho de 2025, na faixa das 18h da Globo.>

Além da carreira em ascensão, a atriz celebra a vida a dois em grande estilo. Larissa e André oficializaram a união em uma cerimônia íntima realizada no quintal da nova residência, localizada no bairro do Recreio, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A propriedade, avaliada em cerca de R$ 4 milhões, foi adquirida em 2023 da influenciadora Evelyn Regly.>

Com mais de 380 metros quadrados divididos em três andares, a mansão conta com uma sala espaçosa com três ambientes, lavabo, cozinha completa e dependência de serviço no térreo. No segundo andar estão três suítes, incluindo uma master com closet generoso. Já o terceiro piso abriga um sótão e outros espaços versáteis.>

O grande destaque da casa é a área externa, que ganhou um toque de resort: uma piscina com aquecimento e visual que remete à praia, com água cristalina e coqueiros. O espaço ainda conta com uma área gourmet com churrasqueira e forno de pizza, ideal para encontros a dois ou com amigos.>

