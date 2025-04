DORAMA

Estrela de "Uma Advogada Extraordinária", Park Eun-bin está de volta em série de sucesso

Produção original do Disney+, K-drama “Traição e Redenção” se destaca por enredo

Com 8 episódios disponíveis na plataforma, a série é um thriller médico com clima de suspense que vai muito além dos corredores de hospital. Entre bisturis e dilemas éticos, o que prende mesmo o espectador é a transformação de Park — que, depois de viver personagens meigas e idealistas, entrega aqui uma atuação visceral, com direito a cenas de confronto físico e expressões que oscilam entre frieza calculada e colapso emocional.>

Atriz sul-coreana, Park Eun-bin, 32 anos, iniciou sua carreira aos cinco anos e desde então vem participando de vários dramas e filmes. No entanto, foi com seu papel em "Uma Advogada Extraordinária" (2022), no qual interpretou Woo Young-woo, uma advogada com autismo, que ganhou fama internacional e se tornou um nome muito reconhecido no cenário mundial. Outras série de destaque em que atuou são: Hello, My Twenties! (2016–2017), O Rei de Porcelana (2021) e Diva a Deriva (2024).>