Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja cortes de cabelo que afinam o rosto e fazem você parecer até 5kg mais magra

Escolhas estratégicas no corte podem suavizar traços e alongar o rosto

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 15:57

Cortes de cabelo
Cortes de cabelo Crédito: Reprodução

Mais do que renovar o visual, o corte de cabelo pode ajudar a equilibrar proporções faciais e criar a sensação de um rosto mais fino. O segredo está em escolher estilos que se adaptem tanto ao formato do rosto quanto ao tipo de fio: lisos, ondulados, cacheados ou crespos. Confira quatro cortes que cumprem bem essa função.

Cortes de cabelo que 'emagrecem'

Longo reto por Reprodução
Corte em camadas desordenadas por Reprodução
Bob assimétrico por Reprodução
Curtain bangs por Reprodução
1 de 4
Longo reto por Reprodução

1. Corte em camadas desordenadas

Ideal para cabelos longos, esse estilo traz leveza e ajuda a alongar o rosto. O truque é manter o volume concentrado nas camadas inferiores, o que cria um efeito mais harmonioso. Usar o cabelo repartido de lado reforça ainda mais a suavidade das linhas faciais.

2. Bob assimétrico

Clássico e moderno ao mesmo tempo, o bob mais curto atrás e alongado na frente cria a ilusão de um rosto mais estreito. Dividido ao meio, o corte potencializa o efeito de alongamento, deixando o visual elegante e sofisticado.

3. Longo reto

Para quem prefere comprimentos maiores, o corte longo e reto é uma boa escolha para disfarçar bochechas largas. A moldura dos fios cria linhas verticais que afinam e equilibram o rosto, sem perder a naturalidade.

4. Curtain bangs (franja cortininha)

A franja lateral, conhecida como curtain bangs, ajuda a alongar visualmente o rosto e traz frescor ao visual. Ao cair suavemente sobre as laterais, ela suaviza a testa, destaca traços e confere movimento aos fios.

Leia mais

Imagem - Fim de ciclos: cartas do tarô apontam virada surpreendente no fim de agosto para quatro signos

Fim de ciclos: cartas do tarô apontam virada surpreendente no fim de agosto para quatro signos

Imagem - Carolina Dieckmmann rebate acusação de usar morte de Preta Gil para ganhar likes

Carolina Dieckmmann rebate acusação de usar morte de Preta Gil para ganhar likes

Imagem - Netflix lança coleção 'Sua playlist do zodíaco' com filmes e séries para cada signo; confira

Netflix lança coleção 'Sua playlist do zodíaco' com filmes e séries para cada signo; confira

Essas opções mostram que, com um corte bem pensado, é possível valorizar ainda mais a beleza natural e conquistar um resultado que alia estilo e harmonia.

Mais recentes

Imagem - Ivete ri e 'ameaça' fã desesperado que teme aparecer traindo em gravação de DVD

Ivete ri e 'ameaça' fã desesperado que teme aparecer traindo em gravação de DVD
Imagem - Sabrina Sato atualiza estado de saúde do pai após operação: 'A luta continua'

Sabrina Sato atualiza estado de saúde do pai após operação: 'A luta continua'
Imagem - BTS anuncia lança quatro filmes inéditos nos cinemas em setembro

BTS anuncia lança quatro filmes inéditos nos cinemas em setembro

MAIS LIDAS

Imagem - Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro
01

Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro

Imagem - Inscrições para concurso da Sefaz com salários de até R$ 22,5 mil encerram nesta quarta (20)
02

Inscrições para concurso da Sefaz com salários de até R$ 22,5 mil encerram nesta quarta (20)

Imagem - Alvo do CV: investigação aponta que auxiliar de cozinha foi executada por facção
03

Alvo do CV: investigação aponta que auxiliar de cozinha foi executada por facção

Imagem - Aprenda a preparar gel de babosa em casa e economize nos cuidados com a pele
04

Aprenda a preparar gel de babosa em casa e economize nos cuidados com a pele