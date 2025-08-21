Veja cortes de cabelo que afinam o rosto e fazem você parecer até 5kg mais magra

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 21 de agosto de 2025 às 15:57
Mais do que renovar o visual, o corte de cabelo pode ajudar a equilibrar proporções faciais e criar a sensação de um rosto mais fino. O segredo está em escolher estilos que se adaptem tanto ao formato do rosto quanto ao tipo de fio: lisos, ondulados, cacheados ou crespos. Confira quatro cortes que cumprem bem essa função.
Cortes de cabelo que 'emagrecem'
1. Corte em camadas desordenadas
Ideal para cabelos longos, esse estilo traz leveza e ajuda a alongar o rosto. O truque é manter o volume concentrado nas camadas inferiores, o que cria um efeito mais harmonioso. Usar o cabelo repartido de lado reforça ainda mais a suavidade das linhas faciais.
2. Bob assimétrico
Clássico e moderno ao mesmo tempo, o bob mais curto atrás e alongado na frente cria a ilusão de um rosto mais estreito. Dividido ao meio, o corte potencializa o efeito de alongamento, deixando o visual elegante e sofisticado.
3. Longo reto
Para quem prefere comprimentos maiores, o corte longo e reto é uma boa escolha para disfarçar bochechas largas. A moldura dos fios cria linhas verticais que afinam e equilibram o rosto, sem perder a naturalidade.
4. Curtain bangs (franja cortininha)
A franja lateral, conhecida como curtain bangs, ajuda a alongar visualmente o rosto e traz frescor ao visual. Ao cair suavemente sobre as laterais, ela suaviza a testa, destaca traços e confere movimento aos fios.
Essas opções mostram que, com um corte bem pensado, é possível valorizar ainda mais a beleza natural e conquistar um resultado que alia estilo e harmonia.