CULTURA COREANA

Conheça IU: protagonista de ‘Se a Vida Te Der Tangerinas’, o k-drama de sucesso global

Atriz multifacetada e cantora talentosa, IU supera uma infância difícil para se tornar uma das artistas mais influentes da Coreia do Sul

M Márcia Luz

Gabriela Cruz

Publicado em 5 de abril de 2025 às 01:27

IU cantora e atriz coreana Crédito: reprodução redes sociais

Para quem está descobrindo agora o universo dos doramas e se encantou com a série Se a Vida Te Der Tangerinas, talvez não saiba que a protagonista, IU, é uma das artistas mais versáteis e influentes da Coreia do Sul. Nascida Lee Ji-eun em 16 de maio de 1993, em Seul, IU enfrentou uma infância desafiadora. Devido a dificuldades financeiras, ela e seu irmão mais novo viveram com a avó e primos em um pequeno estúdio por mais de um ano, em condições de extrema pobreza. Durante esse período, teve pouco contato com os pais, mas encontrou conforto nos cuidados da avó.>

Carreira musical e colaborações notáveis

A paixão de IU pela música floresceu durante o ensino médio, levando-a a participar de diversas audições, enfrentando rejeições e até golpes de empresas fraudulentas. Em 2007, assinou com a LOEN Entertainment e, após dez meses de treinamento, lançou seu álbum de estreia, Lost and Found, em 2008. Desde então, lançou cinco álbuns de estúdio e onze EPs, explorando diversos gêneros e consolidando-se como uma das principais vozes do K-pop.>

IU em 2009 Crédito: reprodução

Além da carreira solo, IU é conhecida por colaborações marcantes com outros artistas, incluindo: “Palette” com G-Dragon (2017): a faixa reflete sobre o amadurecimento e autoconhecimento de IU aos 25 anos; “Eight” com Suga (BTS) (2020): aborda temas de juventude e crescimento, combinando os estilos de ambos os artistas; e “Love Wins All” com V (BTS) (2024): a canção veio acompanhada de um videoclipe estrelado por IU e V, retratando um casal em um cenário pós-apocalíptico.>

Atuação

Paralelamente à música, IU construiu uma carreira sólida como atriz. Em Se a Vida Te Der Tangerinas, ela interpreta Ae-sun, uma jovem sonhadora na Coreia pós-guerra. A série, lançada em 7 de março na Netflix, acompanha a vida de Ae-sun e Gwan-sik (interpretado por Park Bo-gum) ao longo de cinco décadas, explorando desafios, sonhos e um romance inesperado.>

A química entre IU e Park Bo-gum é evidente na tela, refletindo uma amizade de 13 anos. Em entrevista à Teen Vogue, ela revelou que um dos principais motivos para aceitar o papel foi a oportunidade de atuar ao lado de Park Bo-gum. Ela mencionou: “Se o Bo-gum me pede para fazer algo, eu nem questiono. Apenas digo ‘ok’ sem hesitação. Ele é um amigo em quem confio plenamente.”>

Park Bo-gum também expressou admiração pela colega, destacando sua dedicação e talento. Ele afirmou: “Trabalhar com IU é sempre uma experiência enriquecedora. Nossa amizade de longa data nos permite ter uma comunicação aberta e sincera no set.”>

Prêmios

Ao longo de sua carreira, IU acumulou uma impressionante coleção de prêmios, incluindo:>

• Melon Music Awards: 25 prêmios, destacando-se como uma das artistas mais reconhecidas na premiação.>

• Mnet Asian Music Awards: 12 prêmios, incluindo Melhor Artista Feminina e Melhor Performance Vocal.>

• Korean Music Awards: 6 prêmios, refletindo seu impacto significativo na música sul-coreana.>

Além disso, em 2023, a revista Rolling Stone a nomeou como a 135ª melhor cantora de todos os tempos, destacando sua influência global na música.>

Vida pessoal

Em dezembro de 2022, IU e o ator Lee Jong-suk - um dos mais famosos da 'dramalândia' confirmaram seu relacionamento. Desde então, o casal mantém a vida pessoal sob discrição, embora demonstrações ocasionais de apoio mútuo sejam notadas pelos fãs.>



>

IU namora o ator Lee Jung Suk, um dos principais da Coreia do Sul Crédito: reprodução

Reflexões pessoais

Ao longo de sua trajetória, IU compartilhou reflexões sobre os desafios enfrentados e sua evolução pessoal. Em uma entrevista de 2015 para a revista CeCi, comentou: “Se eu perder algo, ganho outra coisa. Mas se eu ganhar algo, também perco outra coisa. É assim que eu vivo”. Em 2018, em entrevista à W Korea, falou sobre sua dedicação ao ofício: “Quando estou trabalhando, minha mente fica clara e posso organizar melhor meus pensamentos.” >

Filantropia

Além de sua carreira artística, IU é amplamente reconhecida por seu compromisso com causas filantrópicas. Desde o início de sua trajetória, tem feito contribuições significativas para diversas instituições de caridade e iniciativas sociais. Sua dedicação às causas sociais foi reconhecida em 2019, quando foi incluída na lista Heroes of Philanthropy da Forbes Asia, destacando-se como a pessoa mais jovem a receber essa honra.>

Ativismo

Em dezembro de 2024, IU demonstrou seu compromisso com causas sociais ao apoiar manifestantes que pediam o impeachment do presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol. A artista pré-pagou aproximadamente 700 refeições em cinco estabelecimentos próximos ao local dos protestos, incluindo cafés e restaurantes de sopas, garantindo que os participantes tivessem acesso a alimentos e bebidas quentes durante o evento.>

Publicidade

Influente e popular, IU é uma das celebridades mais procuradas por marcas na Coreia do Sul, destacando-se em diversos segmentos, incluindo eletrônicos, moda, cosméticos e instituições financeiras. Empresas renomadas, como a Samsung, escolheram a artista para representar suas campanhas, refletindo sua ampla aceitação e apelo ao público.>

Canal no YouTube