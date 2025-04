INESPERADO

Ator Paulo Zulu sofre derrame ocular após incidente com filho caçula; entenda

O artista deu mais detalhes em um vídeo publicado nas redes sociais nesta segunda-feira (14)

“Olá, pessoal! Tudo bem? Aconteceu uma coisa comigo muito engraçada. Sexta-feira, voltando com meu filho do jiu-jítsu, e falando sobre amor, ele falou que me amava do tamanho do universo e levantou a mão para cima. Ele tem a cadeirinha na frente da minha bicicleta e o dedo dele entrou no meu olho nesse canto, olha o que aconteceu”, contou o ator.>