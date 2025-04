ROMANCE NO AR

Julia Soares brinca em jantar com ex-ator da Globo: 'Relacionamento sério com a pizza'

Medalhista olímpica assumiu namoro com Igor Jansen no fim do ano passado

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de abril de 2025 às 09:10

Igor Jansen e Julia Soares Crédito: Reprodução/Instagram

Julia Soares mostrou alguns detalhes de um jantar romântico com o namorado, o ator Igor Jansen. A ginasta, que conquistou a medalha de bronze por equipes na Olimpíada de Paris-2024, brincou ao compartilhar um álbum de fotos com o amado nas redes sociais. Os dois assumiram o relacionamento no fim do ano passado.>

"Relacionamento sério com a Pizza.. e com ele também, óbvio", escreveu Julia. "Comendo pizza ainda com essa vista", respondeu Igor, nos comentários da postagem.>

As fotos mostram uma pizza salgada, com presunto parma e rúcula, e uma doce. Em entrevista recente à revista Quem, Igor falou sobre os desafios de conciliar a rotina de um artista com a de uma atleta. "Graças a Deus, hoje consigo ter uma agenda mais maleável de trabalho e me adaptar mais a rotina dela", afirmou o ator, que também é cantor.>