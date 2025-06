AMOR E SEXO

Sandra Annenberg comenta vida sexual com o marido: 'Tesão à flor da pele'

Jornalista refletiu sobre prazer à dois após a menopausa

Elis Freire

Publicado em 30 de junho de 2025 às 20:10

Sandra Annenberg Crédito: Reprodução

Aos 57 anos, a jornalista Sandra Annenberg vive uma fase marcada por transformações profundas em várias dimensões da vida pessoal. A jornalista revelou que a chegada da menopausa coincidiu com dois marcos significativos: a celebração de 28 anos de casamento com Ernesto Paglia, de 66, e a mudança da filha, Elisa, de 21, para estudar nos Estados Unidos. Esses acontecimentos, segundo ela, provocaram uma verdadeira redescoberta da relação com o marido. >

Com um novo ritmo de vida, Sandra refletiu que ela e Ernesto viveram transformações em relação ao prazer à dois. A intimidade, que já era valorizada por ambos, passou por adaptações naturais, segundo ela. A jornalista contou que o diálogo aberto se tornou um aliado para essa nova fase. “A gente se redescobriu e foi achando novos lugares. É uma nova fase. O prazer é diferente. Você pode descobrir um novo prazer, e poder falar sobre isso com seu companheiro: ‘isso, sim; isso, não. Isso dá efeito, aquilo não dá mais’. A gente muda”, disse, em entrevista no videocast MenoTalks.>

Sandra Annenberg 1 de 6

Sandra destacou que sempre houve muita química entre os dois, e que a conexão física foi, desde o início, uma parte essencial do relacionamento. Mesmo com as mudanças naturais do corpo e o passar do tempo, ela garante que o sentimento e o desejo amadureceram sem perder a força. “Eu sempre disse que ele me fazia rir, e qual é a outra grande questão da nossa relação? É o tesão [um] pelo outro, né? A gente sempre teve isso à flor da pele”, contou, refletindo sobre a intensidade da vida sexual em casal.>