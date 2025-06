FOTO EM VIAGEM

Anitta aparece irreconhecível em clique em cruzeiro: 'Cadê ela?'

Cantora realizou procedimentos estéticos no rosto confirmados por assessoria

A foto foi compartilhada no Instagram do empresário americano Noah Tepperberg, CEO Tao Group Hospitality, empresa responsável pelo jantar e por garantir a hospitalidade dos famosos. O "@" da brasileira foi marcado na publicação. >

Após Anitta aparecer com novo visual nos Stories do Instagram no último sábado (28), a sua assessoria se pronunciou confirmando procedimento estéticos. De acordo com comunicado, Anitta está bem e as alterações em sua aparência foram fruto de procedimentos estéticos planejados e bem-sucedidos. A nota detalhou que a cantora de 32 anos aumentou os lábios e realizou técnicas de harmonização facial para afinar o queixo e as bochechas.>