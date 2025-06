NOVO PROCESSO

'Cheiro de queimado': Rafael Cardoso é processado por vizinha em R$30 mil

Ator condenado por agredir idoso é alvo nova ação judicial segundo coluna

Elis Freire

Publicado em 30 de junho de 2025 às 17:20

Rafael Cardoso Crédito: Divulgação

O ator Rafael Cardoso se envolveu novamente em uma polêmica que ganhou à Justiça. Condenado no último dia 8 por agredir e ameaçar idoso em bar na Barra na Tijuca (RJ), agora é uma vizinha do famoso que denúncia sua postura; ele estaria acabando com a paz da vizinhança. As informações são da coluna Fábia Oliveira do Metrópoles, parceiro do CORREIO. >

De acordo com a publicação, Kátia Rebibout D’Angelo é a autora do processo, em pede uma indenização de R$ 30 mil do ator. Na ação, a idosa alega ter solicitado de forma educada e gentil que Rafael Cardoso deixasse de usar seu muro como suporte para o depósito de resíduos orgânicos, mas sua queixa teria sido recebida por Rafael de forma hostil.>

Rafael Cardoso 1 de 8

Kátia detalha, no processo, que o ator registrou uma queixa-crime contra ela, acusando-a de perturbar a tranquilidade e distorcendo os diálogos entre ambos. O ocorrido teria acontecido com o objetivo de constrange-la para a Justiça e os demais vizinhos.>

Com a indenização, a idosa busca cobrir os danos materiais e morais que ela alega ter sofrido, já que o depósito do material orgânica teria gerado infiltrações na sua propriedade. Ainda segundo a coluna. Kátia reuniu no processo um conjunto de fotos de sua residência com os pontos de umidade que afirma serem resultado dos atos assumidos por Rafael. >

'Cheiro de queimado'

Uma conversa de aplicativo em um grupo de vizinhos também está entre as provas do processo. Nas mensagens, os vizinhos reclamam do cheiro de queimado na rua. Segundo a autora do processo, a fumaça é resultado dos resíduos orgânicos que Rafael Cardoso queima em seu quintal. Kátia adicionou no documento fotos em que a fumaça pode ser vista acima de sua casa.>