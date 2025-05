DESABAFO

Com eletrodos no corpo, Rafael Cardoso chora por saudade dos filhos: 'o peito aperta'

Ator surgiu em vídeo com eletrodos no peito e revelou drama familiar após separação e afastamento das crianças

Rafael Cardoso compartilhou um vídeo comovente na noite desta quinta-feira (15), onde aparece com eletrodos colados no corpo durante um exame cardíaco. Em meio à rotina de cuidados com a saúde, o ator aproveitou o momento para abrir o coração sobre a saudade intensa que sente dos filhos Aurora, de 10 anos, e Valentim, de 6, frutos de seu casamento com a influenciadora Mari Bridi, encerrado em 2022 após 15 anos de união. >