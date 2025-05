LONGA LISTA

Safadão, Gusttavo Lima e Jojo Todynho: veja os famosos que ainda devem ser ouvidos na CPI das Bets

Depois de Virginia Fonseca e Rico Melquiades, outras 18 celebridades estão na relação de convocados e convidados

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de maio de 2025 às 08:16

Wesley Safadão, Gusttavo Lima e Jojo Todynho Crédito: Reprodução/Instagram

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga possíveis irregularidades no mercado de apostas online no Brasil, conhecida como a CPI das Bets, no Senado Federal, irá ouvir uma nova leva de celebridades em breve. Após Virginia Fonseca e Rico Melquiades, outros 18 influenciadores digitais e famosos estão na lista de convocados e convidados.>

A maior parte deles foi convocada a depor na condição de investigado, o que torna a presença facultativa. Entre as personalidades, estão dois dos cantores mais ouvidos do país: Wesley Safadão e Gusttavo Lima. A relação ainda tem Gkay e Jojo Todynho, que juntas têm mais de 40 milhões de seguidores.>

Gusttavo Lima foi convocado a depor como por ter se tornado sócio de uma casa de apostas e estar "diretamente ligado a campanhas publicitárias financiadas por grandes empresas de apostas". Safadão, por sua vez, foi chamado por suspeitas de que uma empresa ligada ao cantor teria participações em bets não autorizadas pelo governo federal.>

Jojo Todynho está na lista depor sobre uma denúncia feita ao Ministério Público sobre a relação dela com a empresa Esportes da Sorte. E Gkay é alvo da CPI das Bets em razão de estratégias utilizadas para fazer publicidade de casas de apostas. A comissão aponta que ela usou de conteúdos sobre moda para influenciar seguidores a apostar.>

A lista também tem o humorista Tirulipa (chamado para explicar sua relação com a empresa Betzord e com outras plataformas de jogos de azar); o influenciador Jon Vlogs (para depor sobre o fato de ter criado uma casa de apostas própria e de ações publicitárias para promover a própria empresa e outras bets); o marido da cantora Simone Mendes, Kaká Diniz, que é dono de uma agência de influenciadores (convocado para explicar os contratos das celebridades digitais com casas de apostas); e a influenciadora Pâmela Drudi (é embaixadora de uma casa de apostas e investigada pela CPI por sua ligação amorosa com o empresário Fernando Oliveira Lima, por sua vez investigado por promover o Jogo do Tigrinho).>

A relação tem ainda a ex-BBB Adélia Soares, que é advogada da influenciadora Deolane Bezerra. Ela era aguardada nesta semana pela CPI, mas, na noite de segunda-feira (12), decisão do ministro do STF Dias Toffoli livrou a advogada da obrigatoriedade de comparecer à comissão. Ela é dona de uma empresa apontada pela Polícia Civil do Distrito Federal como fachada para uma organização estrangeira que opera ilegalmente jogos de azar no Brasil.>

Outras sete celebridades foram convocadas a depor à CPI das Bets como testemunhas. Neste caso, são obrigadas a comparecer, mas podem ficar em silêncio em perguntas que possam incriminá-las. Essa lista tem Deolane Bezerra, sua mãe, Solange Bezerra, e seu filho, Giliard Vidal dos Santos (conhecido nas redes sociais como Chefinho); a ex-BBB e influencer Viih Tube e o seu marido, o também ex-BBB Eliezer; além dos ex-BBBs Rodrigo Mussi e Felipe Prior.>