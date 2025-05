NOVA BEBEL?

CPI das Apostas: Virgínia Fonseca vira meme e é comparada à Bebel de 'Paraíso Tropical'

Influenciadora é associada à personagem de Paraíso Tropical após depoimento polêmico em Brasília

Com 26 anos e mais de 45 milhões de seguidores, Virgínia foi chamada a depor como testemunha sobre a promoção de sites de apostas por celebridades. Mas o foco acabou sendo outro: os trejeitos, o figurino despojado; um moletom, longe do tradicional look "formal" esperado em CPIs e as frases soltas que, segundo o público, mais confundiram do que esclareceram.>