NOVELA DAS 18H

'Garota do Momento': Juliano invade orfanato e é expulso a vassouradas

Empresário vai atrás de Clarice, mas acaba sendo colocado para fora por dona Carmem

O capítulo deste quinta-feira (15), de Garota do Momento promete agitar os corações dos noveleiros de plantão. Determinado a reencontrar Clarice (Carol Castro), Juliano (Fábio Assunção) chega a Petrópolis decidido a confrontá-la no orfanato. Mas a tentativa de aproximação acaba de forma humilhante: o empresário é escorraçado por dona Carmem (Solange Couto), armada com uma vassoura.>