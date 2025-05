LUTO

Influencer morta a tiros em live suspeitou de 'presente' misterioso minutos antes do crime

Valeria Márquez foi assassinada dentro do próprio salão de beleza; Caso é investigado como feminicídio

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de maio de 2025 às 12:16

Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Minutos antes de ser assassinada dentro de seu salão de beleza, em Zapopan, no estado mexicano de Jalisco, a influenciadora Valeria Márquez, de 23 anos, compartilhou ao vivo com seus seguidores a estranheza sobre um "presente" que um entregador tentava entregar pessoalmente. A apreensão da jovem, que contava com mais de 95 mil seguidores no TikTok, logo se revelou um presságio trágico. >

Durante a transmissão ao vivo feita de dentro do Blossom The Beauty Lounge, espaço que ela própria administrava, Valeria reagiu com desconfiança ao relato de uma funcionária sobre um homem que teria passado no local buscando entregar um item caro, mas que insistia em falar diretamente com a dona.>

"Talvez fosse pra me matar ou algo assim", disse, visivelmente desconfortável. A amiga que estava ao lado tentou minimizar a situação, dizendo que parecia apenas um presente. Mas a influencer não estava convencida: "E ele veio com o quê? Uma moto? Eles iam me pegar ou o quê?">

Pouco depois, a tensão se concretizou. Um homem entrou no salão, perguntou por Valeria e, ao ter a identidade dela confirmada, sacou uma arma e atirou. Segundo o jornal El Proceso, os disparos atingiram a jovem no peito e na cabeça. Ela morreu antes da chegada dos socorristas.>

De acordo com testemunhas, ao longo do mesmo dia, três pessoas diferentes estiveram no salão sob diversos pretextos: uma com café, outra com um bicho de pelúcia e outra apenas perguntando pela proprietária. Na ocasião, nenhuma das visitas levantou suspeitas, mas a sequência agora levanta questões sobre premeditação.>

As autoridades locais afirmaram que o caso está sendo investigado como feminicídio. Em nota oficial, a Promotoria de Jalisco confirmou que Valeria era uma personalidade ativa nas redes sociais, com vídeos sobre beleza e estilo de vida que somavam centenas de milhares de visualizações.>

A tragédia reacende o alerta sobre a violência de gênero no México. Dados da ONU Mulheres apontam que 7 em cada 10 mexicanas já foram vítimas de algum tipo de agressão, e cerca de 10 mulheres são assassinadas por dia no país, número que inclui feminicídios e homicídios dolosos.>