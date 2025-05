CPI DAS APOSTAS

Rico Melquiades ignora alerta da CPI e volta a divulgar jogo do 'Tigrinho' após depoimento

Mesmo após ser aconselhado a parar de promover plataformas de apostas, ex-Fazenda voltou às redes para divulgar o jogo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de maio de 2025 às 10:05

Rico Melquiades ignora alerta da CPI e volta a divulgar jogo do 'Tigrinho' após depoimento Crédito: Reprodução/TV Senado

Horas após depor na CPI das Bets no Senado Federal, o influenciador digital Rico Melquiades surpreendeu ao voltar a divulgar o popular "Jogo do Tigrinho" em suas redes sociais. Durante a oitiva, realizada nesta quarta-feira (14), o vencedor de A Fazenda 13 chegou a jogar ao vivo diante dos parlamentares, ganhando R$ 120, o que acabou virando o momento mais comentado do dia. >

"Bora, simbora, porque o tigrinho está soltando a carta", disse Rico em vídeo publicado logo após sua participação na comissão. Na sequência, ele reafirmou que está amparado pela legislação: "Eu estou divulgando a plataforma porque é uma lei. Então, se é uma lei, eu estou permitido pela lei", declarou em tom confiante.>

A postura de Rico gerou reações entre os senadores. Durante o depoimento, ele foi aconselhado a repensar a exposição de jogos de azar, especialmente diante do impacto que essas práticas podem ter em seus milhões de seguidores, incluindo menores de idade.>

Apesar do clima de tensão, Rico manteve o estilo espontâneo. Nervoso com a sabatina, o influenciador disse ter ficado ausente das redes sociais por receio do depoimento. "Estava muito ansioso, com medo mesmo", revelou ele no Instagram. Ainda assim, ele aceitou o desafio proposto pelos senadores: jogou o "tigrinho" na frente de todos, mostrou o resgate do prêmio e negou que utilizasse contas falsas ou manipuladas, as chamadas "contas demo".>

O influenciador foi convocado pela CPI para esclarecer sua relação com as plataformas de apostas online e justificar o bloqueio judicial de mais de R$ 5 milhões no início do ano, durante a Operação Game Over 2, em Alagoas. No plenário, ele afirmou que seus ganhos não se restringem ao universo das bets. "Ganhei A Fazenda 13 e levei R$ 1,5 milhão. Depois disso, fechei várias campanhas publicitárias com marcas grandes, principalmente durante a pandemia", explicou.>

Rico também pontuou que sua fortuna veio de múltiplas fontes e que a associação direta entre influenciadores e jogos de azar é simplista. "As pessoas acham que influencer só vive de bet, mas tem muito mais por trás", defendeu.>