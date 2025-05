DEPOIMENTO

Em CPI das Bets, Virgínia nega 'cláusula da desgraça', mas afirma que ganharia bônus se 'dobrasse lucros'

Influenciadora alega que não chegou a receber o bônus

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets levou a influenciadora Virgínia Fonseca ao Senado Federal nesta terça-feira (13). Em seu depoimento, ela negou que tenha sido contratada sob a "cláusula da desgraça", mas disse que o contrato previa um aumento em 30% do seu pagamento caso os lucros da empresa dobrassem. As informações são do G1 Política.>