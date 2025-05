VEJA DECLARAÇÕES

Senadores se revoltam após 'circo' e tietagem a Virginia em CPI: ‘Não estou aqui para lacrar’

Cleitinho, que sequer é membro da comissão, minimizou a importância da investigação e exaltou Virginia

Fernanda Varela

Publicado em 13 de maio de 2025 às 17:30

Virgínia Fonseca Crédito: Hugo Barreto/Metrópoles

O que era para ser um depoimento sério virou cena de constrangimento e indignação no Senado. A sessão desta terça-feira (13), da CPI das Bets, foi interrompida por uma atitude inusitada do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG), que pediu a palavra para defender a influenciadora Virginia Fonseca e, em seguida, gravou um vídeo com ela para sua esposa e filha.>

Cleitinho, que sequer é membro da comissão, minimizou a importância da investigação e exaltou Virginia como “fonte de receitas e empregos”, enquanto apontava os parlamentares como “fonte de despesa”. Após elogiar os pré-treinos comercializados pela influenciadora, ele se dirigiu diretamente a ela. “Não estou aqui para apontar o dedo. Estou aqui para tocar seu coração. Para que pare de divulgar jogos e foque mais no seu pré-treino. Inclusive… pode mandar um abraço para minha esposa e para minha filha?”>

Imediatamente, ele levantou e, com o celular em mãos, fez um vídeo-selfie ao lado da influenciadora.>

A cena arrancou risos no plenário, mas não divertiu a cúpula da comissão. O presidente da CPI, Dr. Hiran (PP-RR), cortou o clima. “Cuido dessa CPI com seriedade. Não vou deixar isso aqui virar circo. No dia que começar a virar circo, acabou. O presidente sou eu. Uso minha prerrogativa com respeito, mas com firmeza.”>

A relatora da comissão, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), foi além: disse que ficou ofendida pelas declarações de Cleitinho e o convidou a comparecer às próximas reuniões para contribuir com os trabalhos, caso quisesse ser útil. “Não estou aqui para lacrar. Tem gente que acha que entrou aqui para ser influencer. Não estuda, não se aprofunda. Tem que se preocupar com as causas que importam para o país.”>