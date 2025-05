SUCO DE BRASIL

Selfie, elogio a pré-treino e abraço: senador decide tietar Virgínia Fonseca em plena CPI

Cena chocou internautas e político foi alvo de críticas

Durante sua fala, o parlamentar saiu em defesa da influenciadora, alegando que ela é "fonte de riqueza", enquanto os políticos seriam apenas "fonte de despesa". “A política não tem moral para falar da Virginia, zero moral. A Virginia é fonte de riqueza, nós somos fonte de despesa”, disse, antes de emendar um apelo: “Agora, Virginia, eu queria falar para você, se tocar o seu coração, como um cristão, você não precisa mais disso. Acaba com isso, não faz mais esse tipo de propaganda, de divulgação não.”>

Na sequência, ele decidiu posar de fã. Elogiou o suplemento da marca de Virginia, disse que havia tomado o produto naquele dia e pediu que ela continuasse promovendo os pré-treinos,.mas deixasse os jogos de lado. “Divulga os seus pré-treinos, inclusive eu tomei o seu pré-treino hoje, é maravilhoso.” E finalizou com um pedido inusitado: “Você pode mandar um abraço para a minha esposa e para a minha filha?”>

Surpresa, Virginia atendeu com simpatia e disse que reconheceu o senador de vídeos nas redes sociais. A cena gerou desconforto em parte dos presentes.>

Logo após a fala de Cleitinho, a presidente da CPI, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), interrompeu a cena: “Todas as CPIs são importantes. Esse caso é extremamente grave e nós já falamos aqui diuturnamente que nós não conseguimos acabar com as Bets. \[…] Nós somos importantes, sim, porque nós estamos legislando para proteger os jogadores brasileiros.”>