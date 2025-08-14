Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

César Menotti e Fabiano encontram ‘sósia’ em show após cartaz com pedido de foto: ‘Me note’

Fã da dupla sertaneja ganhou apelido por causa da semelhança com Os Menotti

  • Felipe Sena

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 20:03

Dupla foi surpreeendida em show
Dupla foi surpreeendida em show Crédito: Reprodução (Arquivo Pessoal/Instagram)

Os cantores passam por diversas situações inusitadas durante os shows. Desta vez um cartaz criativo chamou a atenção da dupla César Menotti e Fabiano durante um show em Jaú, no interior de São Paulo.

Fabiano Menotti

Fabiano Menotti por Reprodução
Fabiano Menotti por Reprodução
Fabiano Menotti por Reprodução
Fabiano Menotti por Reprodução
Fabiano Menotti por Reprodução
Fabiano Menotti por Reprodução
Fabiano Menotti por Reprodução
Fabiano Menotti por Reprodução
Fabiano Menotti por Reprodução
Fabiano Menotti por Reprodução
Fabiano Menotti por Reprodução
Fabiano Menotti por Reprodução
Fabiano Menotti por Reprodução
1 de 13
Fabiano Menotti por Reprodução

O cartaz feito por um fã da dupla afirmava que ele era ‘sósia’ dos irmãos por causa de uma brincadeira. “Meu apelido é Menotti. Por favor, me note! Tira uma foto comigo?”

O cartaz era hasteado pelas filhas de Alexandre Bienzolas, que acompanha a dupla sertaneja desde o início dos anos 2000. O homem ganhou o apelido de Menotti por causa da semelhança física com a dupla sertaneja.

Fã é parecido com cantores
Fã é parecido com cantores Crédito: Arquivo Pessoal

Em vídeo, é possível perceber que César, da dupla Menotti, foi o primeiro a perceber o cartaz. A dupla atendeu o pedido do fã após apresentação, realizada no último domingo (10), no Dia dos Pais, durante o evento Expo Jahu.

O encontro foi planejado pelas filhas, que ao saber que a dupla se apresentaria na cidade, compraram os ingressos próximos ao palco para tentar aproximar o pai dos cantores. Alexandre, de 51 anos, disse em entrevista ao g1, que sempre foi fã de música sertaneja que ao longo dos anos as comparações feitas na roda de amigos aumentaram.

Leia mais

Imagem - A forma correta de higienizar morangos antes de preparar o Morango do Amor

A forma correta de higienizar morangos antes de preparar o Morango do Amor

Imagem - Reformar ou demolir uma casa? Veja qual melhor escolha

Reformar ou demolir uma casa? Veja qual melhor escolha

Imagem - Anti-inflamatória e antioxidante: confira 3 receitas de chá de cúrcuma

Anti-inflamatória e antioxidante: confira 3 receitas de chá de cúrcuma

Mais recentes

Imagem - Gilberto e Flora Gil notificam padre por intolerância religiosa, diz jornalista

Gilberto e Flora Gil notificam padre por intolerância religiosa, diz jornalista
Imagem - Faustão tem melhora e deve deixar UTI nos próximos dias, diz colunista

Faustão tem melhora e deve deixar UTI nos próximos dias, diz colunista
Imagem - Mistério revelado: saiba quem é a stalker de 'Wandinha' na 2ª temporada

Mistério revelado: saiba quem é a stalker de 'Wandinha' na 2ª temporada

MAIS LIDAS

Imagem - Banco leiloa 122 imóveis com lances iniciais a partir de R$ 26 mil
01

Banco leiloa 122 imóveis com lances iniciais a partir de R$ 26 mil

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
02

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22
03

Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22

Imagem - Advogado de Hytalo Santos revela por que abandonou a defesa do influenciador
04

Advogado de Hytalo Santos revela por que abandonou a defesa do influenciador