César Menotti e Fabiano encontram ‘sósia’ em show após cartaz com pedido de foto: ‘Me note’

Felipe Sena
Publicado em 14 de agosto de 2025 às 20:03
Os cantores passam por diversas situações inusitadas durante os shows. Desta vez um cartaz criativo chamou a atenção da dupla César Menotti e Fabiano durante um show em Jaú, no interior de São Paulo.
Fabiano Menotti
O cartaz feito por um fã da dupla afirmava que ele era ‘sósia’ dos irmãos por causa de uma brincadeira. “Meu apelido é Menotti. Por favor, me note! Tira uma foto comigo?”
O cartaz era hasteado pelas filhas de Alexandre Bienzolas, que acompanha a dupla sertaneja desde o início dos anos 2000. O homem ganhou o apelido de Menotti por causa da semelhança física com a dupla sertaneja.
Em vídeo, é possível perceber que César, da dupla Menotti, foi o primeiro a perceber o cartaz. A dupla atendeu o pedido do fã após apresentação, realizada no último domingo (10), no Dia dos Pais, durante o evento Expo Jahu.
O encontro foi planejado pelas filhas, que ao saber que a dupla se apresentaria na cidade, compraram os ingressos próximos ao palco para tentar aproximar o pai dos cantores. Alexandre, de 51 anos, disse em entrevista ao g1, que sempre foi fã de música sertaneja que ao longo dos anos as comparações feitas na roda de amigos aumentaram.