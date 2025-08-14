PARECIDOS

César Menotti e Fabiano encontram ‘sósia’ em show após cartaz com pedido de foto: ‘Me note’

Fã da dupla sertaneja ganhou apelido por causa da semelhança com Os Menotti

Felipe Sena

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 20:03

Dupla foi surpreeendida em show Crédito: Reprodução (Arquivo Pessoal/Instagram)

Os cantores passam por diversas situações inusitadas durante os shows. Desta vez um cartaz criativo chamou a atenção da dupla César Menotti e Fabiano durante um show em Jaú, no interior de São Paulo.

O cartaz feito por um fã da dupla afirmava que ele era ‘sósia’ dos irmãos por causa de uma brincadeira. “Meu apelido é Menotti. Por favor, me note! Tira uma foto comigo?”

O cartaz era hasteado pelas filhas de Alexandre Bienzolas, que acompanha a dupla sertaneja desde o início dos anos 2000. O homem ganhou o apelido de Menotti por causa da semelhança física com a dupla sertaneja.

Fã é parecido com cantores Crédito: Arquivo Pessoal

Em vídeo, é possível perceber que César, da dupla Menotti, foi o primeiro a perceber o cartaz. A dupla atendeu o pedido do fã após apresentação, realizada no último domingo (10), no Dia dos Pais, durante o evento Expo Jahu.