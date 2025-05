CPI DAS BETS

Virgínia Fonseca presta depoimento à CPI das Bets nesta terça (13) sobre publicidade de apostas online

Com mais de 53 milhões de seguidores, influenciadora digital terá que explicar sua participação em campanhas de plataformas de apostas

Heider Sacramento

Publicado em 12 de maio de 2025 às 21:03

A presença da influenciadora foi confirmada pela assessoria do presidente da comissão Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora digital Virgínia Fonseca, uma das maiores celebridades do país nas redes sociais, vai depor nesta terça-feira (13) à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets, no Senado. A presença foi confirmada pela assessoria do presidente da comissão, senador Hiran Gonçalves (PP-RR). >

Convocada oficialmente, Virgínia terá a obrigação legal de comparecer ao colegiado e responder aos questionamentos dos senadores, que apuram possíveis irregularidades envolvendo as chamadas casas de apostas digitais, as “bets”. O requerimento de convocação, aprovado ainda em 2024, destaca a forte influência da influenciadora no mercado digital.>

“O comparecimento de Virgínia Fonseca é fundamental para esclarecer o papel que figuras públicas de grande alcance desempenham na promoção dos jogos de azar online, além de discutir possíveis conflitos éticos e a necessidade de regulamentação do setor”, aponta o documento da CPI.>

Com cerca de 53 milhões de seguidores apenas no Instagram, Virgínia já protagonizou campanhas publicitárias de empresas de apostas virtuais. Segundo o colegiado, a investigação busca entender como a promoção desses sites pode impactar o orçamento das famílias brasileiras e se há conexões com organizações criminosas envolvidas em práticas como a lavagem de dinheiro.>

“A popularidade da influenciadora e seu engajamento nas redes sociais tornam sua participação estratégica para ampliar a compreensão sobre o alcance das bets entre o público jovem e vulnerável”, destacou o senador Hiran em nota.>