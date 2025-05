STREAMING

Netflix prepara série biográfica de Madonna com possível atriz de peso no papel da diva pop

Plataforma aposta em projeto que promete revelar os bastidores da carreira e da vida pessoal da Rainha do Pop

Heider Sacramento

Publicado em 12 de maio de 2025 às 20:36

Madonna vai ganhar série sobre sua vida na Netflix Crédito: Reprodução

A Netflix oficializou nesta segunda-feira (12) uma parceria de peso com Madonna para transformar a trajetória da rainha do pop em uma série biográfica exclusiva. O projeto, que ainda está em fase inicial de desenvolvimento, será dirigido por Shawn Levy, criador do fenômeno Stranger Things, que também atuará como produtor executivo ao lado da própria artista. >

Mesmo sem atriz definida para o papel principal, o nome de Julia Garner desponta como favorito. A estrela da série Ozark (2017-2022) já havia sido escolhida anteriormente para interpretar Madonna no filme da Universal Pictures, projeto que acabou sendo cancelado. Agora, com a nova proposta migrando para o formato seriado na Netflix, Julia volta a ser cotada, embora sua participação ainda dependa de ajustes na agenda.>

A proximidade entre a atriz e a cantora foi reforçada durante a turnê Celebration, em dezembro de 2023, quando Julia subiu ao palco ao lado de Madonna. Além disso, a atriz terá uma agenda intensa nos próximos meses, já que estreia em julho em Quarteto Fantástico: Primeiros Passos, vivendo a icônica Surfista Prateada, o que pode impactar sua disponibilidade.>

Embora detalhes sobre o enredo e a fase da carreira que será retratada ainda estejam sob sigilo, a série promete explorar não apenas o estrelato de Madonna, mas também os desafios que enfrentou desde que desembarcou em Nova York com apenas US$ 35 no bolso, até se consolidar como a artista feminina mais vendida da história, com mais de 400 milhões de discos comercializados.>

Em declarações anteriores, Madonna já havia sinalizado sua vontade de contar sua própria história. “Quero mostrar minha jornada como artista, musicista e dançarina, além de expor a luta para conquistar meu espaço no mundo”, afirmou em 2020, quando ainda estava envolvida no longa da Universal.>

A parceria com Levy, um dos produtores mais requisitados da Netflix, concretiza a transição do projeto do cinema para o streaming, algo que a própria cantora já havia insinuado em novembro passado em suas redes sociais. O anúncio oficial reforça o movimento da plataforma de apostar em produções biográficas de grandes nomes da música e promete atrair fãs ao redor do mundo.>