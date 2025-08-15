SPOILER

Racismo em 'Dona de Mim': Leo é impedida de usar banheiro da mansão

Babá terá lágrima arrancada por tratamento de Jacques (Marcelo Novaes) em novela das 7

Elis Freire

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 17:30

Leona (Clara Moneke) em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução

Na próxima semana, “Dona de Mim” exibe uma das cenas mais tensas da trama, colocando Leona (Clara Moneke) diante de um constrangimento ofensivo do racismo estrutural. Depois de anos sendo tratada com respeito pela família Boaz, a babá passa a conviver com a presença autoritária de Jaques (Marcello Novaes), novo morador da mansão desde a morte de Abel (Tony Ramos). Entre as primeiras medidas do recém-chegado está uma regra humilhante: Leo não poderá mais usar o banheiro social.

O episódio começa de forma corriqueira. Leo deixa o quarto de Sofia (Elis Cabral) e segue para o banheiro do andar principal. No corredor, encontra Jaques, que a aborda com ironia: “Algum problema com o banheiro de serviço lá de baixo? Ou então por que você tá usando o daqui?”. Antes que consiga responder, Sofia aparece, apressada para ir ao banheiro. Jaques aproveita a interrupção para impor sua autoridade: “Novo dono, novas regras. Acho melhor você se acostumar. Essa casa não vai ser mais uma bagunça. É isso, ou rua”, declarará o vilão. As informações são da colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias.

Após a situação, Leo, sozinha, deixa escorrer uma lágrima. Mais tarde, ela compartilha a experiência com Denise (Cris Larin), ainda perplexa: “Nunca tinha passado por uma situação dessas. Ser proibida de usar um banheiro?”. Denise, tentando minimizar o fato, comenta: “Pra evitar dor de cabeça eu só uso o daqui de debaixo”.

Mas Leo não aceita a naturalização: “Isso é sobre dignidade. Uma mansão desse tamanho, cheia de banheiro, você precisa atravessar a casa inteira pra vir até aqui? Ir naquele cubículo apertado e quente com um chuveiro em cima do vaso?”, se indignará a protagonista.

“Mas nós somos os empregados”, argumentará Denise e, então, Leo rebaterá, firme: “Isso não quer dizer que tá certo. Se a gente tá aqui pra fazer um trabalho que eles não dão conta sozinhos, temos que ser respeitadas sim!”.